난임병원서 숨진 20대 연구원…'부검' 뜻밖 결과 나왔다

경기도 안양의 한 난임병원에서 숨진 20대 난임연구원의 사인이 질식사로 추정된다는 국립과학수사연구원의 1차 부검 소견이 나왔습니다.



경기 안양동안경찰서는 숨진 20대 여성 A 씨의 시신을 부검한 국과수로부터 오늘(22일) 이 같은 내용의 1차 구두 소견을 전달받았습니다.



국과수는 A 씨가 외력에 의한 것이 아니라 산소 부족으로 질식에 이르렀을 것으로 추정된다는 취지의 소견도 함께 전달한 것으로 알려졌습니다.



A 씨는 지난 19일 오후 4시쯤 안양시 동안구의 한 난임병원에 있는 6㎡ 규모의 의료용 가스통 보관 창고 안에서 쓰러진 채 발견됐습니다.



A 씨는 인근 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.



해당 창고는 별도의 화학 처리가 이뤄지는 곳이 아니었으며, 내부 온도 등에서도 특이점은 없었던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 가스 누출 가능성 등을 열어두고 구체적인 사망 경위를 확인하고 있습니다.



병원 측이 안전수칙을 준수했는지도 전반적으로 조사할 방침입니다.



경찰 관계자는 "정확한 사인은 국과수로부터 최종 부검 결과를 받아본 뒤 확인할 수 있을 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)