뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] '친중' 타이완 기자 '간첩' 기소…군 기밀 문건까지 털렸다

김지욱 기자
작성 2026.06.22 18:29 조회수
PIP 닫기
중국에 군사 정보를 제공한 '간첩 혐의'로 친중 성향의 타이완 언론인이 현지에서 기소됐다고 자유시보 등이 보도했습니다.

타이완 검찰은 지난달 타이완 케이블방송 CTiTV 소속 기자 겸 앵커 린천유를 국가보안법과 반부패법 위반 혐의 등으로 기소했고 관할 법원에서 심리 중입니다.

소식통은 린천유가 중국 측의 자금을 받고 친중 성향 야당 국민당 입법위원에 대한 파면 운동을 비판하는 여론을 조성했다고 전했습니다.

또, 일부 타이완 군인에게 금전을 제공하고 민감한 군사 기밀을 수집했다고도 설명했습니다.

이어 중국군의 침공에 대비한 합동군사훈련인 한광훈련의 워게임, 3군 합동 화력 실사격 훈련 통제 회의, 특정 작전구 병력 배치 조정 계획, 모 군단의 연도별 작전 훈련 회의, 미사일 기지 작전 회의 관련 정보 등이 린천유를 통해 유출됐다고 덧붙였습니다.

소식통은 특히 타이완 국방부 군사정보국 사무직 직원 명단과 첩보원 장비 보고서, 미군과 수년간 군사 교류를 진행한 타이완 군의 기계화보병 제333여단, 해군 육전대 66여단과 99여단 관련 문건도 유출됐으며 향후 조사가 확대될 가능성이 있다고 전했습니다.

앞서 타이완 검찰은 지난 1월 린천유와 현역·퇴역 군인 5명을 국가보안법과 반부패법 위반 혐의로 남부 가오슝 구치소에 구금했습니다.

이들에 대한 혐의는 오성홍기를 들고 중국 공산당에 항복하는 듯한 모습을 연출·촬영해 영상으로 유포한 타이완의 한 현역 군인을 조사하는 과정에서 확인된 것으로 알려졌습니다.

(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지