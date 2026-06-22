[인터뷰] 송영길 "내란 정당에 패배하고도 (정청래) 책임 안 지면 총선도 어려워…국보법 '찬양고무죄만 삭제' 내 주장 반대한 게 유시민"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 송영길 더불어민주당 의원

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● 송영길 민주당 의원 인터뷰

"국민 기대 컸는데 민주당 현재 상황에 마음 아파"

"선관위의 무능함에 분노·울분 느껴…해체 수준의 재구성 필요"

"정청래-김민석 대결 시 '분당' 걱정 있어…이런 전당대회 돼선 안 돼"

"민주, 윤어게인 세력에 졌다는 치명적 아픔 있어"

"책임지는 자세 필요…정리 안 되면 총선 쉽지 않아"

"진보세력, 중도 확장 끊임없이 노력해야"

"이 대통령 '중도 확장' 노력…민주, 사법개혁와 같은 어젠다에만 집중"

"보완수사권 폐지 논란, 충분히 이견 조율 가능해"

"민주당 내 갈라치기, 흑백 논리와 같아…자제해야"

"호남 민심, 새 정부 잘 되고 분열 않길 바라

"호남 경선 과정 불투명…위탁 관리하고 데이터 공개해야"

"지금은 김관영 복당 논할 때 아냐…고발 사건 판결 봐야"

"이 대통령, 과거 노 전 대통령처럼 만들 수는 없어"

"정권 뺏길 수 없어…정권 재창출이 가장 큰 개혁"



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▷ 주영진 / 앵커 : 다시 국회의원이 돼서 돌아온 분입니다. 송영길 민주당 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 안녕하십니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 요즘 뉴스에 계속 등장하는데 좀 기분이 어떠세요?



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 잘 뉴스를 못 봤어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 송영길 의원 다음 당 대표 출마 의사 강력 시사. 당 대표가 대통령과 갈등하는 뉴스가 매일 나와서 되겠느냐. 정청래 대표 강력 비판, 이런 기사들이 계속 나오고 있지 않습니까.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 여러 가지로 마음이 아픕니다. 사실 우리 민주당에 대한 국민의 기대가 컸고 그랬는데 여러 가지로 지금 국민을 실망시켜 드리고, 또 최근에 선관위에 저런 무능하고 있을 수 없는 일 때문에 우리가 대신 부담을 지고 있는데. 정말 대통령님 말씀처럼 원포인트 헌법 개헌을 해서라도 선관위에 대한 철저한 거의 해체 수준의 재구성이 필요하다 이렇게 생각이 듭니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 선거관리위원회 해체 수준의 재구성이 필요하다.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 그렇습니다. 지난번에도 선관위 직원들의 불법 채용 문제로 감사원이 감사를 했는데. 헌법재판소에서 이거 권한 쟁의에서 헌재, 선관위 손을 들어줬잖아요, 헌법기관이라고. 그래서 감사원법 개정만으로는 불가능하다고 봅니다. 원포인트 개정을 해서 선관위에 대한 재구성을 해야 된다 이런 생각입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 한동훈 의원이 1호로 제출한 법안이 감사원이 선관위를 감사할 수 있는 권한을 주자 이런 법안을 냈는데, 그게 현재 감사원법 개정만으로는 안 되는 것이다.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 헌법을 바꾸지 않는 헌법기관인 선관위를 감사원이 감사할 수가 없다.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 그렇죠. 헌재가 그렇게 보수적 결정을 내려서 정말 분노스럽습니다. 이 선관위의 이런 무능한, 어떻게 투표용지를 그 예산을 받아서 갖다 쓰면서 이럴 수가 있습니까. 정말 울분이 터집니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 올림픽 공원에 모여서 계속해서 항의 시위를 하고 있는 시민분들. 뭐 처음에는 2030 젊은 세대가 많았다. 지금은 부정선거론을 신봉하는 분들도 좀 가세했다. 그런데 어쨌든 간에 그분들의 목소리를 민주당이 정부가 귀담아들어야 된다?



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 당연히 그렇습니다. 합동수사본부 지시를 대통령께서 했으니까 빨리 좀 수사가 진행돼서 결과가 나왔으면 좋겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 내일은 또 미국 가신다고 얘기를 들었는데, 이번에 미국은 또 어떤 일로 가시는 겁니까?



▶ 송영길 / 민주당 의원 : KAPAC이라고 우리 한반도 평화 포럼 관련된 우리 재미동포 단체가 주최하는 평화 포럼이 열리는데. 거기에 많은 브래드 셔먼을 비롯한 그동안 한반도 평화 법안을 제출했던 50여 명의 연방 하원의원들이 서명을 합니다. 그래서 제가 거기 옛날부터 약속을 해서.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 당이 어쨌든 간에 이렇게 뭔가 좀 위기에 직면한 상황이고 지금 전당대회 또 송영길 의원도 출마하느냐 당 대표의 이런 문제가 관심을 받고 있는데 좀 한 일주일 정도 이렇게 비우는 게 좀 부담스럽지 않으세요?



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 4일입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 4일. 어쨌든 일주일 정도 나가는 거니까요. 박승재 전 법무부 장관이 1심에서 징역 25년을 선고받았다는 뉴스 속보가 나가고 있고요. 아까 조금 전에 김근식 교수가 윤석열 전 대통령 1심에서 내란 관련해서 징역 30년이라고 얘기했는데, 그 무기징역 선고받은 거 많은 분들이 기억하고 계실 겁니다. 어쨌든 간에 미국 일정은 일정이고, 관심은 송영길 의원이 현 민주당 상황 당‧청 관계에 대해서 어떤 생각을 갖고 있고. 가장 중요한 것은 당 대표를 나가느냐 안 나가느냐. 이건 어쨌든 당 대표를 지냈던 정치인이기 때문에, 그런데 정청래 대표의 선택을 보고 결정하겠다는 취지로 얘기하신 게 맞습니까.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 정청래 대표가 나온다고 그러면 나도 나간답니까.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 그때 봐서 저는 제 입장을 밝힐 생각이고요. 왜 그러냐 하면 사실 지금 우리가 안정된 상태에서 서로 선의의 경쟁을 하는 전당대회가 아니라 잘못하면 이렇게 지금 지지자들 간에 너무 극단적인 말이 오가고, 멸칭이라고 그러죠. 이런 서로 모욕하는 말들이 오가고 있고. 심지어 대통령까지 공격하고 있는 이러한 상황에서 이것을 그냥 정청래 당 대표가 나와서 김민석 총리하고 싸움이 붙는다면, 이러다 당이 그냥 깨지지 않겠는가. 엄청난 그런 걱정이 있잖아요. 우리 지지자들이. 국민들도 걱정을 하고. 그래서 이런 전당대회가 돼서는 안 되겠다는 생각이 제가 강한 거죠. 그래서 저는 제가 지난 대통령 선거 때 0.73%로 졌잖아요, 2022년도에 당 대표로서.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 그런데 두 가지 견해가 공존했습니다. 당 대표가 책임지고 사표 내라. 송영길이 열심히 싸웠다, 열심히 싸웠으니까 0.73%로 좁혔다. 왜 사퇴해야 되느냐, 지방선거까지 임기 마치고 해라. 이 양 견해가 대립을 했었는데. 제가 당의 화합을 위해서 제가 바로 그다음 날 사표 냈잖아요. 이재명 후보가 왜 사표 냈느냐고 저한테 아쉬워하시더라고요. 그런데 이번에도 양론이 있죠. 이 선거가 승리한 선거냐 아니냐.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 장동혁 대표도 마찬가지잖아요. 장동혁 대표 승리했다. 지금 안 나가겠다는 거 아니에요. 그런데 오세훈 후보나 평택에 당선된 유의동 후보 같은 경우는 다 윤 어게인을 반대했던 분들이에요.



▷ 주영진 / 앵커 : 장동혁 대표 오는 거 다 반대하고.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 오세훈 후보는 장동혁과 마주칠까 봐 피해 다녔다. 이렇게 말했는데 본인은 본인이 열심히 뛰어서 승리했다라고 지금 정신 승리를 하고 있거든요. 정청래 대표는 장동혁 수준은 아니지만, 어찌 됐든 중요한 분야에 우리가 패배했단 말이에요. 형식상으로는 이겼죠. 그러나 내란 정당이라고 말했던 윤 어게인 세력이 현재 지도부에 있는 상태에서 이렇게 졌다는 것은 치명적인 아픔이 있는 거고. 그래서 이에 대한 책임지는 자세가 필요할 텐데. 본인이 잘했다고 하면 이 문제가 정리 안 되면 저는 다음 총선까지 연결된다, 총선에서도 이기기가 쉽지 않다 이런 구조로 가면. 그러니까 우리 이재명 대통령의 문제의식이 그거잖아요. 우리 진보 세력은 구조적인 소수의 어떤 면이 있기 때문에 중도 확장을 끊임없이 노력하지 않으면 안 된다는 문제의식이 있는 거잖아요. 그런데 여기서는 계속 검찰 개혁, 이런 어젠다에 집중하잖아요. 예를 들면 저는 열린우리당 시절에 노무현 대통령 때 우리가 과반수 의석을 처음으로 얻었는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 152석.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 천정배 당 대표 체제에서 국가보안법 폐지를 가지고 싸웠습니다. 4대 개혁 입법, 그때 제가 의총에 가서 국가보안법 폐지 쉽지 않다. 보수 세력이 이 난리인데 가장 중요한 찬양 고무죄 7조 1항만 없애자. 그때 쌍수를 들어 반대했던 사람이 유시민 같은 분들이었습니다. 극단적으로 그러려면 개정하지 않는 게 낫다. 그래서 지금까지 7조 1항이 온존돼서 국가보안법이 있는 겁니다. 그러면 과연 그때 현실적으로 7조 1항이 거의 국가보안법의 90% 이상을 적용받기 때문에, 이것을 삭제하거나 완화하는 것으로 절충한 게 나았는가. 폐지 아니면 그냥 온전하게 나았는가 돌이켜볼 필요가 있습니다. 검찰 개혁하고 있는 거잖아요. 저도 보완수사권 폐지 일관되게 주장하고 있고 저도 책임 피해를 당한 사람 아닙니까. 저는 보완수사권, 보완수사 요구권으로 충분하다고 생각을 지금도 가지고 있어요. 왜냐하면 경찰이 과잉 수사할 염려는 없다. 왜 검찰이 압수수색, 구속영장 청구 독점권을 가지고 있기 때문에 검찰에서 통제가 돼요. 경찰이 마음대로 할 수 없어요. 가장 문제는 검찰이 제대로 수사를 안고 묶여놓거나.



▷ 주영진 / 앵커 : 경찰이.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 네. 로비를 받아서 캐비넷에 심어 놓거나 이랬을 때 보완 수사하라는 건데. 경찰이 보완 수사를 안 하면 공소 제기를 안 해 줄 거 아니에요. 그러니까 보완 수사를 해야죠, 공소 제기를 하려면. 그리고 보완수사 요구를 하는데 지시를 하는데 안 들어, 그러면 수사팀 교체 요구를 해, 그래도 안 되면 인사 고과에 반영을 해, 이런 식으로 저는 보완할 수 있다고 봅니다. 그럼에도 불구하고 일부 정부에서는 ‘극히 예외적인 경우에 경찰이 너무 수사를 회피할 경우에 검찰한테 아주 예외적으로 보완수사권을 주자’ 이런 거잖아요? 그것은 충분히 저는 이견을 좁힐 수 있는 것이다. 이걸 가지고 마치 이것이 개혁이고 이걸 안 하니까 대통령까지 반개혁 세력이다, 김민석 반개혁이다 이렇게 갈라치기 공격을 하는 것은 제가 열린우리당 시절에 국가보안법 폐지 논쟁을 떠올리게 된다 이겁니다. 그렇게 싸우다가 노무현 대통령이 한미 FTA 추진하니까 대부분 반대했습니다, 우리 당 의원들이. 저는 찬성했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 기억납니다.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 좋아서 찬성했습니까? 기름 한 방울 안 나는 대한민국이 한미 FTA를 거부하고 어떻게 대한민국 무역 구조를 먹여 살립니까. 노무현 대통령이 말씀했습니다. ‘우리나라 진보 개혁 세력이 통상 개방 문제에 대해서 정면 대응하지 않으면 역사의 주류가 될 수 없습니다. 제2의 위정척사파가 돼서는 안 되는 겁니다.’ 그래서 저는 찬성했고 옳았음이 증명됐습니다. 한미 FTA 덕분에 우리가 매년 500억 달러 이상의 대미 흑자를 얻었고. 오죽했으면 트럼프 대통령 ‘한미 FTA 때문에 한국이 미국을 착취하고 있다.’ 이런 표현까지 쓴 거 아니겠습니까?



▷ 주영진 / 앵커 : 시간이 지나서는 노무현 정부의 업적이 됐죠, 한미 FTA는.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 지금 어떤 마음이신지 알겠어요. 그런데 지난번에 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견 때 그런 얘기 하지 않았습니까. ‘우리 성 안에 들어왔으면 같이 살아가야 하는데 너는 또 떠날 거지, 막 이런 식으로 얘기하면 그게 되겠느냐. 같이 가야 되고 포용하고 통합해야 하는 것이 여당이다.’ 특히 이렇게 이야기를 했는데. 그래서 많은 또 기자들이 유시민 작가가 얘기했던 ABC론에 대해서 이재명 대통령이 대단히 비판적인 생각을 밝힌 것 아니냐. ABC 들어보셨죠?



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 제가 피가 B형입니다. 그래서 저를 B로 규정을 하고 유시민 작가님이 말씀한 것 같은데. B형이라는 게 뭐냐, 이익을 쫓는 사람이라는 거 아니에요. 자기 수틀리면 이재명 대통령한테 돌을 제일 먼저 던질 사람이다 이렇게 말씀하셨는데. 제가 반론이 송영길의 이익을 추구했으면 내 지역구를 이재명 대표한테 물려주고 감옥에 가고, 이렇게 제가 싸우고 있겠습니까. 그렇지 않습니까? 이번에도 또 계양구 안 준다고 해서 연수구로 내가 가서 어려운 데 이겨 왔습니다. 이것이 이익을 쫓는 거냐. 내가 평생 집 한 칸 없이 지금 전세 아파트 살고 있는데, 4백 몇 억의 수익을 올리는 그런 대형 유튜버가 이익을 쫓는 것이지. 저는 구분을 해야 할 필요가 있고요. 그리고 왜 이재명 대통령한테 돌을 던집니까. B 그룹이라고 말하는 사람들은 대통령을 지금 옹호하고 있는데. 이게 자기 모순이 아니냐. 그러니까 저는 복잡한데 우리 내부를 그렇게 편 가르게 하면 안 된다고 생각합니다. 이재명 대통령을 지지하고 문재인 노무현 대통령을 지지하는 사람도 있고, 조국 대표를 지지하는 사람도 섞여 있는 거예요, 전부 다. 이걸 하나로 딱 이걸 했으니까 너는 이쪽, 너는 A, B 이렇게 가르는 것은 우리가 정말 독재 세력과 싸웠을 때 했던 그들의 논리잖아요. 흑백 논리잖아요. 저는 우리가 자제해야 한다.



▷ 주영진 / 앵커 : 당선되고 나서 어쨌든 간에 지금 많은 시간을 보낸 것이 고향인 호남 지역. 호남에 가서 많은 분들을 만나고 이야기를 듣고 거기서 당선되신 분들하고 함께 워크숍도 하고, 김민석 총리하고도 만나고 그랬는데. 호남을 가서 딱 느낀 것, ‘이분들의 생각이 이렇구나. 내가 이런 선택을 해야 되겠구나’라고 아마 느끼셨을 것 같은데. 어떤 얘기를 가장 많이 들으셨습니까?



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 우리 호남인들은 김대중, 노무현, 문재인, 이재명으로 연결되는 이 민주 새 정부가 잘 되기를 바라는 마음이 간절하죠. 간절하고 제발 분열되지 않기를 바라고. 동시에 개혁을 잘 해주길 바라는 마음인데. 저는 이 호남이 이번에 좀 자주성이 필요하다. 호남인들이 김대중 이후로 중심 정치 지도자와 힘이 없다 보니까 다 서울 중앙 정치인들의 하부 조직에서 줄 서서 계속 자기들끼리 차기 공천을 의식하면서 싸우고 있는 모습이 너무 안타깝습니다. 아시다시피 광주 전남이 재선, 3선 의원이 거의 없잖아요. 매번 물갈이로 그냥 날려버린 거예요. 왜냐하면 누구를 공천해도 당선되니까. 호남의 정치인들이 정말 호남 대중을 보고 정치하는 게 아니라, 줄 서서 공천받는 것.



▷ 주영진 / 앵커 : 공천권을 보고 정치를 한다.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 경선 받는 것. 경선 되면 본선에 이기니까 경선에 목을 매요. 그런데 이 경선 과정이 이번에 정청래 지도부가 했던 전라남북도 경선 과정을 보면. 이것이 만약에 중앙선관위가 있다면 폭동이 일어날 정도의 불공정성이 많았다. 이렇게 저는 보는 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 경선이.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 투표용지 부족 가지고 이 난리인데 2300명이 자기가 투표할 기회가 시스템 오류로 상실이 됐어요. 왜 내 투표용지가 가서 투표를 못 했냐고 분노하는데, 우리 당원들이 그렇게 투표를 못 하는 사람들이 많다니까요, 권리당원도. 그리고 그 로데이터(원샘플) 값도 보여주지 않아. 이런 불공정한, 특히 호남은 경선이 곧 본선인데 경선 과정이 이렇게 불투명하게 운영될 수 있느냐. 그래서 저는 차기 당 지도부는 무조건 지금 여론 기관 전부 해촉시키고, 공신된 여론 기관으로 해야 되고. 가능하면 중앙선관위 위탁 관리를 해야 하고.



▷ 주영진 / 앵커 : 중앙선관위가 신뢰를 못 받는 기관인데.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 그렇더라도 여기는 투표용지 부족이지 시스템 오류하고는 또 다른 문제라고 봅니다. 그래서 저는 위탁을 해서 관리하고 로데이터를 전부 공개해야 한다, 이렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 그 말씀은 선거 때마다 사실은 돈 버는 것은 그런 여론조사 기관들, 우후죽순으로 생겨나는. 이런 데만 돈을 번다는 얘기가 있잖아요, 홍보 업체하고. 알겠습니다. 김관영 전 전북지사, 이번에 사실 전북지사 선거에 정치의 지도부가 너무 당력을 집중하고. 평택을 같은 데 또 후보 공천해 놓고 지원도 제대로 안 했다 이런 문제의식을 드러냈는데. 김관영 전 지사의 복당 문제, 정청래 지도부가 있는 동안은 안 된다고 하는데. 송영길 의원 생각은 어떠세요?



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 당연히 안 되겠죠. 저 ‘송영길을 징계해라’ 이런 말까지 나오고 그러잖아요. 그런데 여기서 분명히 말씀드린 건 제가 공개적으로 김관영 후보를 지지한 발언을 한 적이 없습니다. 거기 간 적도 없고. 전라북도로 간 적도 없고. 제가 간 것은 평택 한 번 갔고요. 호남에 조국혁신당과 싸우고 있는 담양·함평에 가서 지원 유세한 게 다입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김관영 전 지사 복당이 가능할까요? 가능하기 위해서는 정청래의 지도부가 아니어야 하는 상황이네요.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 지금 그걸 논할 게 아니라, 복당 문제가 아니라 일단 고발돼 있는 사건 처리가 필요하다고 봅니다. 이제 두 분 다 고발돼 있잖아요. 지금 이원택 의원도 거기 자기 소속 도의원이 식사 제공하는 문제. 여기는 뭐 대리비 줬다는 거. 둘 다 아마 고발돼 있어서 경찰이 수사 중인데 이게 과연 기소가 될 건지, 기소돼서 판결이 어떻게 날 건지를 보고 나서 판단할 게 아닌가.



▷ 주영진 / 앵커 : 이번에 미국 다녀오시면 마음이 결단이 서시겠네요? 당 대표 출마 여부가 워낙 관심사고. 저는 한 호남 중진 의원한테 ‘송영길 의원이 도와주시면 제가 한번 나가겠습니다’라고 얘기를 했다는 얘기를 얼핏 들었는데, 맞습니까?



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 중진 의원 누구 말씀.



▷ 주영진 / 앵커 : 피 모 의원이.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 피모 의원이에요. 그런 표현보다는 사실 저는 대통령께서 그때 이코노미스트하고 인터뷰한 내용을 보니까 마음이 너무 아프더라고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 한국 대통령들, 늘 비극적으로.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 네. 그렇죠. 그러니까 노무현 대통령 생각해 보십시오. 이라크 파병 문제, 해군 마을 강정 기지 문제, 한미 FTA 문제, 평택 기지 문제 이런 예민한 문제에 한미 관계에 여러 가지 풀어주는 데 얼마나 진보 세력으로부터 비판을 받았습니까. 막판에는 그냥 우리 지지자들도 막 노무현 대통령 공격하고 저도 그런 데에 동조했던 자기 큰 과오가 있었던 거 아닙니까. 그래서 제가 노무현 대통령 돌아가시고 너무 눈물이 날 정도로 반성을 하고, 지금도 매해 되면 그 돌이킴을 하고 있는데. 우리 모두가 ‘지못미’를 외쳤습니다. 이승철의 ‘그런 사람 또 없습니다’ 노래를 부르면서 울었습니다. 또 이재명을 그렇게 만들 수는 없습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 윤석열을 겪고 나서 이재명 대통령이 뭔가 부족함이 있더라도 얼마나 소중한 대통령입니까? 더구나 저는 이 트럼프 체제에 그다음에 다카이치 사나에가 3분의 2가 보수 세력에 유럽도 우경화 돼 가는데, 이 정도 민주주의를 이루고 있는 나라도 드물어요. 우리가 지켜주지 않으면 이 거대한 강국들의 전쟁 와중에 어떻게 대한민국 주권을 지켜내겠습니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 송영길 의원은 미국 다녀오시면 한 번 더 모셔야 되겠네요. 오늘은 좀 하고 싶은 말씀을 다 안 하신 느낌이 있어서.



▶ 송영길 / 민주당 의원 : 이것저것 마음이 아프고요. 정말 우리가 작은 거 하나 가지고 이것이 아니면 무슨 결단이 날 것처럼 떠들지만, 한미 FTA를 들었던 것처럼. 검찰의 보완수사권부터 시작해서 뭐 하나 아니면 난리가 날 것처럼 하는데. 정권 뺏기면 다 원상회복됩니다. 정권 재창출이 가장 큰 개혁이다, 이 점을 강조하고 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당의 송영길 의원과의 인터뷰였습니다. 말씀 잘 들었습니다.



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