[인터뷰] 김재원 "최고위원 한둘이 대표 거취 문제 해결하는 것은 문제…지금은 장동혁 사퇴보다 노선 정립이 필요"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김재원 국민의힘 최고위원

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● 김재원 국민의힘 최고위원 인터뷰

"국민의힘 지방선거 결과, 승리라고 보긴 어려워…현실 인정해야"

"기고만장 민주당 대한 자각과 복원력 발동…국민이 숨 쉴 공간 줘"

"야당은 불펜 예비 투수와 비슷한 신세…정부·여당이 못해야 기회 와"

"국민의힘, 내부 쇄신해야 한다는 사실 자각하고 있어"

"국민의힘, 당 노선에 대한 심사숙고할 과정 필요해"

"장동혁 퇴원 후 의원들과 면담 거쳐야…소통으로 당 진로 정할 필요"

"진퇴 관련 당장 결정은 어려워…장동혁, 리더십 회복할 수 있다면 좋은 일"

"장동혁 거취, 오래 못 끌고 간다는 지적에는 공감"

"현 단계에서 대표 사퇴 후 재신임 묻는 건 좋은 방향 아냐"

"지금은 당 대표 사퇴보다 총의 모으는 게 우선"



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▷ 주영진 / 앵커 : 주영진의 뉴스브리핑이 정말 섭외를 잘한 것 같습니다. 조금 전에 김재원 최고위원의 선택에 달렸다고 하는데 김재원 최고위원이 나왔습니다. 어서 오십시오.



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 안녕하세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떻게 지내십니까. 요즘.



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 지난 한 주 동안은 많은 분들 만나서 이야기도 듣고. 또 우리 당이 처한 상황이 상당히 어려운 입장이어서 여러 어르신들부터 시작해서 젊은 당원들까지 이야기도 좀 들어봤습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 경북지사 경선에 참여해서 결선까지 갔다가 어쨌든 이철우 현 지사에게 패배하시고 상당 부분 이런저런 좀 이렇게 침잠한 상태에서 많은 분들 만나시고 얘기를 많이 들으셨을 것 같아요?



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 네. 사실 지방선거 초기부터 저는 후보자였기 때문에 유권자이자 또 주민들 또 비판적인 분부터 열성 지지자까지 말씀을 많이 들었는데. 초기에는 정말 민심이 사나웠어요. 그래서 많은 분들이 우리 당에 대해서 갖고 있는 걱정 그리고 기대하면서 실망하고 그러면서 비판하는 말씀도 많이 들어서 지금 현재 벌어지고 있는 이 상황에 대해서 저는 좀 다른 분들보다는 이해도가 조금 높은 편이라고 생각하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 이제 장동혁 대표, 다른 정치인의 거취 문제를 제가 질문드리기보다는 김재원 최고위원이 갖고 있는 상황에 대한 인식, 평가, 판단을 좀 질문을 드릴게요. 김재원 최고위원은 이번 지방선거 국민의힘이 승리, 선전, 참패, 패배 이 중에 어디에 해당한다고 보십니까?



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 저는 결코 선전, 승리 이렇게 말씀드리기는 어렵고요. 우리가 선거에서 상당히 많은 곳을 빼앗겼잖아요. 그 현실은 인정을 해야 한다고 봅니다. 그런데 이제 처음에 선거에 들어갈 때의 분위기는 거의 우리는 일패도지하는 분위기였는데. 그러나 많은 국민들이 이 상황에서 민주당에게 과도한 그런 상을 내리면 결국 이게 민주당이 정말 기고만장해서 더 통제 불능의 나라로 끌고 가겠다는 일종의 자각과 복원력이 발동한 것 아닌가. 그렇게 해서 저희들에게 약간 숨 쉴 공간을 열어줬다. 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 우리 입장에서 아마 오늘 정점식 원내대표도 우리가 뭐 잘해서 지지율이 올라가고 우리가 잘해서 일정 부분 의석수를 늘리고 했다기보다는 국민들이 좀 자각과 견제 심리가 발동했다고 생각을 하고요. 견제 심리를 발동하게 만드는 데 대해서 저희들이 조금 더 노력을 했으면 좀 더 성과가 좋았지 않을까라고 생각하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 지금 김재원 최고위원이 말씀하신 그런 평가가 있다고 한다면 민주당의 일당 독주를 좀 막아줘야겠다. 그래서 국민의힘이 그렇게 마음에 들지는 않지만 현재로서는 견제할 수 있는 유일한 세력이니 국민의힘에게 가령 서울시장 선거 승리 유권자들이 안겨줬다라고 지금 생각하시는 것 같은데. 그러면 국민의힘이 지난 시기와 똑같이 해나가서는 국민의힘도 언제 어느 때 또 유권자들로부터 상당히 차가운 외면을 받을 수도 있잖아요. 국민의힘은 어떻게 바뀌어야 한다고 생각하십니까?



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 그러나 어쨌든 야당은 일종의 야구 경기에서 불펜에서 투구 연습하는 예비 투수와 비슷한 신세거든요. 주전 투수가 공을 잘 던지면 여기서 아무리 연습을 잘하고 그날 컨디션이 좋더라도 등판 기회가 없어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 주전 투수가 그냥 완투 가는 거죠.



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 그러니까 이것은 야당의 어떤 숙명과도 같은데, 정부 여당이 잘못했을 때 기회가 있는 거거든요. 그런데 이제 한편으로 너희들이 잘해서 우리가 표 준 것 아니다, 또는 우리가 잘해서 선거에 선전한 것이 아니다라는 것은 야당의 생리상 야당의 숙명이기 때문에 그 자체를 받아들일 수는 없는 거죠. 그러나 야당이 투구 연습도 안 하고 있으면 이건 기회가 와도 이게 안 되지 않습니까. 그래서 저희들은 사실 지금 우리의 모습이 비춰질 때 좋은 모습이 아니었다는 것을 자각하고 지금 내부 쇄신은 끊임없이 해야 되는 그런 모습, 어떤 노력은 분명히 필요하고. 그를 위해서 앞으로 새로운 면모를 갖춰가야 한다는 것은 우리도 자각을 하고 있고 우리 당원이나 지지자들도 많은 요구를 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 내부 쇄신의 첫걸음이 결국은 당을 책임져 왔던 장동혁 대표가 선거 결과에 대한 책임을 지는 차원에서 물러나는 것이 돼야 한다는 목소리가 당내에 분명히 있고. 지난번 의원총회에서도 노출이 됐다고 하는데. 김재원 최고위원은 바로 이 부분, 장동혁 대표의 거취 문제가 당 쇄신의 첫걸음이 돼야 한다고 하는 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 조금 더 우리가 분명하게 이 부분을 근본적으로 한번 생각을 해 볼 필요가 있거든요. 앞에서 말씀드렸다시피 선거 결과를 놓고 이 선거 결과가 잘못되었으니 당 대표가 물러나야 한다. 이런 논리로 가면 이건 한이 없는 반복이 될 수밖에 없거든요. 그것은 거꾸로 말씀드려서 야당으로서 선전을 해도 선거에 이기기 어려운 구도였다고 이야기할 수도 있고, 또는 야당 입장에서 이 정도면 선전했으니 그것은 장동혁 대표가 책임질 일이 아니다 이런 어떤 논리를 가지고 끊임없이 싸움이 일어날 수밖에 없거든요. 그러나 이제 장동혁 대표의 리더십이 일정 부분 손상을 입었다. 이렇게 본다면 그 부분에 대해서는 사실 굉장히 좀 돌이켜봐야 할 대목이 있는 건 사실이거든요. 그리고 그것은 지방선거 훨씬 전부터 그런 지적이 있었고, 그런 지적 때문에 지방선거에 영향을 미쳐서 결국은 장동혁 대표의 노선 문제로 지방선거에 굉장히 어려운 국면을 겪었다고 이야기할 때는 장동혁 대표에 대해서 일정 부분 책임을 지라고 요구하는 분들의 논리도 이해 못 할 바는 아니에요. 그렇기 때문에 이 부분을 결국은 우리 당은 노선을 어떻게 정할 것인가. 우리 당 노선을 지금까지 장동혁 대표가 해 오신 그대로 갈 거냐. 아니면 당 대표가 바뀌어서 노선 수정을 할 거냐. 이런 논리로 간다면 저는 그에 대해서는 많은 분들이 우리 당의 노선을 놓고 심사숙고하는 과정. 토론도 하고 또 의견을 모으고 총의를 모으는 과정이 필요하다고 봅니다. 그래서 저는 이 부분에 대해서 조금 제 나름대로 생각을 가다듬는 과정을 거쳐서 당내에 말씀도 드리고 있거든요. 지금 말씀하신 취지에 결국은 쇄신의 모습도 우리 당 노선을 이제 어떻게 정할 건가를 우리가 한번 생각을 해 봅시다, 우리 지금 지방선거 과정에서 문제점이 있었던 것도 결국 이거였기 때문에 그런 총의를 모으자라는 입장이 결국 장동혁 대표의 진퇴 문제와도 결부가 되어 있다고 생각을 합니다. 그래서 장 대표께서 이제 지금 개인적으로 지금 건강 상태가 극도로 나빠져서 입원을 하고 있지만, 곧 돌아오고 나면 적어도 최소한 우리 당의 국회의원들은 선수별로든 지역별로든 면담을 다 같이 한번 해 보고. 또 우리 당의 원로, 또 우리 당의 기관 당원들한테 계속적으로 소통의 과정을 거쳐서 우리 당이 앞으로 가야 할 진로까지 정하는 그런 계기가 됐으면 하는 바람을 갖고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김재원 최고위원 얘기 들어보니까 여름은 그냥 이 상태로 가겠네요, 그러면?



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 그러나 지금 당내에서 당장 오늘내일 사이에 진퇴 문제를 결정하자는 의견은 지금은 별로 없는 것으로 보여집니다. 그렇다면 기왕에 그렇다면 장동혁 대표도 차제에 이런 과정을 거쳐서 그러다 보면 총의가 모이지 않을까. 그리고 더 나아가서 정말 많은 당원들의 의사를 물어보는 그런 계기가 있다면 더 좋은 것이고요. 그렇게 해서 이 문제를 정해야 한다고 보고. 지금 말씀하신 대로 최고위원 한두 명의 진퇴로서 당의 진로를 모두 다 결정한다든지 또는 당 지도부의 붕괴를 최고위원 한두 명의 결심으로 해결하기에는 이 문제는 굉장히 좀 큰 문제다. 그리고 결국 우리 당의 운명을 거는 일인데. 글쎄요, 최고위원 한두 명이 이것을 결정해도 될까 하는 데 대해서 저는 굉장히 좀 큰 문제의식을 갖고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 통상적으로 정기국회라고 하는 것이 한 해 정당에게는 가장 중요한 일정이잖아요. 또 새해 예산도 짜야 되고 각종 입법도 해야 되고. 통상 정기국회에 들어가면 리더십 문제로 당에서 이런저런 내부 토론을 하기에는 너무 정기국회라는 일정 자체가 숨 가쁘고, 국정감사도 해야 하고. 그러면 정기국회 전에는 결론을 내야 하는 것 아니냐. 정점식 원내대표는 ‘내년 2월은 너무 길죠’라고 아까 얘기한 것도 그런 문제 제기 차원 아닌가 싶은데 어떻게 생각하십니까?



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 그래서 이 문제를 그렇게 오래 그냥 끌고 갈 수 있겠느냐라는 많은 분들의 지적, 저도 충분히 공감하고 있습니다. 그래서 장동혁 대표께서도 이제 좀 건강을 회복하면 이 문제에 대해서, 특히 이제 국회에서 많은 논란이 있다면 국회의원들부터 전부 선수별로든 지역별로든 같이 대화도 해 보고 요구 사항에 대해서 받아들여서 당의 진로가 바뀔 수 있다면 그래서 리더십을 회복할 수 있다면 좋은 일이고. 그러나 또 그 외의 방법으로 총의가 모인다면 그러면 따라갈 수밖에 없지 않겠습니까. 그런 과정을 빨리 거치는 것은 저는 필요하다고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 그 과정에서 김재원 최고위원의 생각과 선택, 판단이 상당히 큰 영향을 미칠 것이라고 하는 언론 보도가 끊이지 않고 나오고 있어요?



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 저도 그래서 많은 분들의 말씀을 듣고 있습니다. 그리고 그런 과정이 저뿐만 아니라 당 대표께서도 그렇게 하기를 바라고 있습니다. 그리고 다시 말씀드리지만 저는 최고위원으로서 이 지도부가 집단지도 체제에서 조금 변형된 단일성 집단지도 체제이고, 이것은 과거에 당 대표 한 사람 또는 당 총재 한 사람이 당을 전횡하듯이 이끌어서 좀 많은 문제가 있다고 해서 집단 지성에 의해서 당 지도부를 이끌어달라는 그런 체제의 오랜 경험에서 만들어진 체제이거든요. 그 지도부의 최고위원으로서 저도 역할을 해야 되고, 그 역할이라는 것은 결국 지금 현재 우리 당이 어떤 방향으로 갈 것인가에 대해서 끊임없이 제 역할이 있어야 되는 것이고. 언젠가는 그 역할을 위해서는 결단을 해야 할 상황이 되겠지만 지금은 아직 그런 중지가 모여지지도 않고 논의가 지지부진한 상태에 있으니 이 문제를 빨리 해결해 보자는 그런 입장입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 장동혁 대표가 스스로 그만둘 생각은 없어 보인다는 게 일반적 평가인 것 같고요. 본인이 그만두고 다시 출마한다, 이것도 하나의 선택지가 될 수 있는데 그건 아닌 것 같다는 게 일반적인 중론인데. 그렇다고 한다면은 유일하게 이걸 바꿀 수 있는 건 김재원 최고와 신동욱 최고가 그만둠으로 인해서 지도부가 비대위 체제로 자동으로 전환시키는 게 그래서 유일한 방법이라는 얘기가 그래서 나오는 것이고. 이 질문드려도 또 같은 답을 하실 것 같긴 한데. 혹시 장동혁 대표에게 그런 방안, 그만두더라도 다시 한번 도전할 수 있는 길은 있는 것 아니냐. 그렇게 해서 어떤 이 변화를 스스로가 이끌어내는, 그런 얘기를 한번 제안하실 생각은 없습니까?



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 아직까지 진퇴 문제에 대해서 의논을 해 본 적은 사실 없습니다. 그러나 지금 말씀하시는 것은 내가 재신임을 묻기 위해서 사퇴를 하고 다시 전당대회를 열어서 출마를 해라. 그러면 그 전당대회에서 출마해서 당선될 정도라면 재신임을 물을 필요도 없을 만큼 리더십을 회복한 상태여야 되지 않습니까? 그래서 저는 그전에 지금 현재 저는 최고위원으로서, 지도부 일원으로서 장동혁 대표가 리더십을 회복해서 정상적으로 당을 이끌어주기를 바라는 입장이거든요. 그러면 그러기 위해서 말씀드린 대로 먼저 많은 분들과 대화를 하고, 당의 노선 변화가 필요하다면 노선 변화를 하는 방향이 있더라도 리더십을 회복하기 위해서 노력을 해 봐야 한다는 취지이죠. 그렇기 때문에 지금 단계에서 사퇴를 하고 다시 전당대회를 열어서 재신임을 묻기 위해 출마하는 것은 그렇게 좋은 방향은 아니라고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 장동혁 대표가 계속 당을 이끌어주기를 바라고 계세요?



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 저는 당을 이끌어주기를 바라는 문제가 아니고, 지금 현 상태에서 당 대표가 노력도 하지 않는 것은 온당하지 않다. 그래서 지금 왜 이런 문제가 발생하는지 대표라면 당연히 많은 분들과 대화도 하고, 의견 수렴도 하고. 그렇게 해서 당이 잘되는 방향으로 간다면 그건 좋은 일이지 않습니까? 그리고 만에 하나 그래서 사퇴하더라도 또 후임자가 또 총의가 모인 방향으로 당을 이끌어가는 그런 계기가 될 수 있기 때문에, 저는 지금은 사퇴보다 이 문제를 수습하기 위해서 총의를 모아가는 과정은 필요하다는 취지입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 김재원 최고위원 마음의 결정이 내려지면 다시 한번 또 주영진의 뉴스브리핑에 나와주시기를 기대하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



▶ 김재원 / 국민의힘 최고위원 : 고맙습니다.



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