[여담야담] 이 대통령 '예외적 허용 필요' 강조하는데…정청래 오늘도 "보완수사권 완전 폐지"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
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● 보완수사권 입장차?~● '이화영 위증' 후폭풍
이기헌 / 더불어민주당 의원
"이화영 위증, 일반적 법리 판단했으면 무죄 나왔을 것"
"이화영 위증 관련 사건 특검해야…검찰 조작 기소 증거 있어"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"'연어 술 파티' 위증 판결로 이 대통령 '공소 취소' 빌드업은 끝난 것"
"대통령-여당 관계, '일체화' 아닌 '2인 3각 체제'여야"
최선호 /SBS 논설위원
"정청래 '보완수사권 폐지' 발언…당대표 출마 확실한 듯"
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