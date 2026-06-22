[자막뉴스] "나만 몰랐어?" 너도 나도 뛰어든 종목…"드러누워서라도 막았어야" 통한의 고백

이찬진 금융감독원장이 삼성전자와 SK하이닉스 기초 단일종목 레버리지 ETF, 즉 상장지수펀드에 대한 거래 쏠림 현상에 대해 우려를 쏟아냈습니다.



과도한 단타 매매로 막대한 수수료가 발생해 "증권사만 배불리는 결과를 초래하고 있다"고 지적했습니다.



이 원장은 오늘(22일) 기자간담회에서 "단일종목 레버리지 ETF 출시 이후 부작용이 너무 커진 부분에 대해 고민이 굉장히 많은 상태"라면서 "단일종목 레버리지 상품 규모가 14조 원을 넘어섰고, 보유자의 약 92%가 개인투자자"라고 말했습니다.



"회전율이 그나마 완화된 게 130% 정도고, 심할 때는 200%까지 간 적도 있다"고 덧붙였습니다.



ETF 순자산 규모의 두 배에 달하는 거래가 하루 동안 이뤄졌다는 의미인데 단기 매매에 과도하게 집중된 과열 양상을 고스란히 드러내는 수치입니다.



이 원장은 "매매 수수료가 5조~10조원으로 추산된다"며 "몸통인 ETF 시총의 40~70% 정도를 수수료로 내는 셈"이라고 설명했습니다.



"배가 아프더라"라는 농담까지 던진 이 원장은 이런 거래 양상이 증권사 배불리는 결과만 초래했다며 "도박판에서 이른바 '뽀찌', 수수료를 뜯는 사람이 제일 돈을 많이 벌지 않느냐"고 말했습니다.



단일종목 레버리지 ETF 도입과 상장 시점에 대한 아쉬움도 고스란히 드러냈는데 "도입 당시 급하게 준비했던 것이 맞다"고 말하기도 했습니다.



그러면서 "당시 홍콩에 있는 레버리지 ETF 관련 내국인 투자자를 국내로 데려오는 방안으로 생각했는데 효과는 별로 많지 않고 부작용은 너무 커지고 있다"며 "드러누워서라도 막았어야 되는 건 아닌가 개인적으로 반성하고 있는 상황"이라고 전했습니다.



앞서 금융당국은 해외 거래소에서 이미 단일종목 레버리지 상품들이 거래되고 있는 만큼 비대칭 규제 해소를 위해 시총 상위 종목에 대한 레버리지 ETF 도입을 허용한 바 있습니다.



이 원장은 주식시장 '빚투'와 관련해서는 "시장이 워낙 급격하게 상승해서 신용융자잔고 비중의 체감도가 떨어지는 효과가 나오고 있다"며 "통계의 착시에 매몰되지 않기 위해 주의 깊게 계속 모니터링하겠다"고 말했습니다.



(취재 : 김민정, 영상취재 : 신진수, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)