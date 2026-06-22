"카카오맵에 평양 뜬다" 목격담 속출…김일성종합대학까지?

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▲ 카카오맵 상 평양 지도

카카오맵에서 북한 지역 지도가 상세하게 표시되면서 온라인상에서 화제가 되고 있습니다.오늘(22일) 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 최근 온라인 커뮤니티에는 카카오맵에 북한 지역이 표시된다는 게시글이 다수 올라왔습니다.카카오맵 앱에서 평양 지역으로 기준점을 옮기면 김일성종합대학과 대동강역, 평양사범대학, 평양컴퓨터기술대학, 평천역 등 다양한 시설을 확인할 수 있습니다.카카오 측은 카카오맵이 지난 2014년 전부터 북한 지역 지도를 도입해 일반지도와 위성지도 등에서 서비스를 제공해 왔다고 설명했습니다.이어 국토지리정보원 지도 등 다양한 데이터를 활용해 카카오맵에 북한 지역을 표시하고 있다고 덧붙였습니다.반면 네이버지도에서는 북한 지역 지도가 카카오맵에 비해 간략하게 나타납니다.네이버지도 앱에서 평양직할시를 찾으면 대학이나 병원 같은 시설은 표시되지 않고 강이나 다리 같은 지형지물만 확인할 수 있습니다.네이버지도는 카카오맵과 달리 오픈스트리트맵을 연동한다는 차이점이 있습니다.오픈스트리트맵은 지난 2004년 영국에서 시작된 비영리 온라인 지도 프로젝트로, 누구나 자유롭게 참여해 전 세계 지도를 만들고 활용할 수 있습니다.온라인 백과사전 위키피디아처럼 누구든지 지도 데이터를 수정하거나 추가할 수 있고 개인이나 기업, 국가 등이 무료로 지도 데이터를 활용할 수 있습니다.다만 네이버지도와 카카오맵 모두 검색창에 북한 관련 검색어를 입력해 해당 지역의 지도를 확인하는 것은 불가능합니다.북한 관련 장소 검색을 제한해 뒀기 때문에 사용자가 지도를 직접 북한 지역으로 옮겨야 해당 지도를 확인할 수 있습니다.(사진=카카오맵 캡처, 연합뉴스)