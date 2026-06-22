이란 석유공사 CEO "최근 며칠간 선적량, 월 수출량 거의 절반"

▲ 하미드 보바르드 국립이란석유공사(NIOC) 최고경영자

이란이 최근 며칠간 국외 운송을 위해 선적한 원유의 양이 월 수출량의 거의 절반에 이른다고 이란 국영 석유기업 대표가 21일(현지시간) 밝혔습니다.로이터통신에 따르면 국립이란석유공사(NIOC) 최고경영자(managing director) 하미드 보르드는 이날 국영TV 인터뷰에서 15일부터 이란 주변의 가상적 봉쇄선을 통과한 이란 원유의 양이 2천500만 배럴이 넘는다며 이렇게 밝혔습니다.이란 국영 IRNA 통신에 따르면 그는 미국의 이란 해상봉쇄가 해제됐으며 페르시아만을 통해 이란의 석유 수출이 재개될 예정이라고 설명했습니다.그러면서 "제1단계로, 이전에 통행이 제한됐던 가상의 경계선(미국이 쳤던 사실상의 봉쇄선을 뜻함)을 넘어서서 이란 선박들이 통항하고 있으며 현재 도착 예정 항구로 향하고 있다"고 설명했습니다.이어 "(양국이 체결한 종전 양해각서(MOU)가) 완전히 이행될 경우 수출은 가능한 최대 수준으로 계속될 것"이라고 덧붙였습니다.이날 스위스에서 열린 이란과 미국 사이의 협상에 이란 대표단의 일원으로 참가한 보르드는 이번 협상에서 진지하게 다뤄진 사항 중에 이란 석유에 대한 제재 해제가 포함돼 있다고 설명했습니다.그는 "협상 과정에서 우리는 투자와 석유 제재 해제와 관련된 문제를 진지하게 추진했다. 이와 관련해 수정안이 미국 측에 제안됐으며, 우리는 이를 이행하게 되기를 희망한다"고 말했습니다.이번 회담은 21일부터 22일 새벽까지 스위스 뷔르겐슈토크 리조트에서 미국·이란 등 양 당사국과 카타르·파키스탄 등 2개 중재국이 참여하는 4자 회담 방식으로 열렸습니다.미국은 JD 밴스 부통령, 이란은 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 각각 수석대표로 나왔습니다.카타르와 파키스탄은 회담이 끝난 뒤 미국과 이란의 1차 회담이 종료됐다고 공동성명을 통해 발표하면서, 양 당사국이 MOU 이행 방안과 관련해 정치적 감독을 제공할 고위급위원회를 설치하기로 합의했고 이 위원회가 향후 60일 이내에 최종 종전 협정을 체결한다는 로드맵에 합의했다고 전했습니다.성명은 또 양 당사국이 레바논 내 군사작전 종료 준수를 보장하기 위해 중재국들의 조력 하에 양 당사국과 레바논 간의 '갈등완화 기구'를 설치하기로 합의했다고 설명했습니다.아울러 호르무즈 해협을 통과하는 상선들의 안전한 통항을 목적으로 사고와 오판을 방지하기 위해 당사국 간의 '연락선'도 구축됐습니다.미국과 이란은 중재국과 동석하는 형식으로 이번 주 실무급 회담을 계속하기로 했습니다.(사진=IRNA 통신 홈페이지 캡처, 연합뉴스)