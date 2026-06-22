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미군, 증거 제시 없이 마약 운반 의심 선박 또 공격

곽상은 기자
작성 2026.06.22 15:25 조회수
미군, 증거 제시 없이 마약 운반 의심 선박 또 공격
▲ 자료사진(미군 공격으로 화염에 휩싸인 '마약 운반선')

미군이 동태평양에서 마약 운반 의심 선박을 또다시 공격해 2명이 숨졌습니다.

미군 남부사령부는 현지시간 22일 엑스(X·옛 트위터)에 마약 운반 의심 선박이 공습으로 화염에 휩싸이는 영상을 공개했습니다.

남부사령부는 동태평양에서 마약 밀매 경로를 따라 이동 중인 선박을 공격해 2명이 숨졌다고 밝혔습니다.

이번 공습에서 생존한 남성 6명에 대해서는 미 해안경비대에 통보했다고 밝혔지만, 구조와 관련된 상세한 내용은 제공하지 않았습니다.

미군은 이전 발표처럼 해당 선박이 마약 운반과 연루된 증거는 제시하지 않았습니다.

도널드 트럼프 미 행정부는 지난해 9월부터 중남미 마약 카르텔과의 전쟁을 명분으로 동태평양과 카리브해에서 마약 운반 의심 선박을 공격하는 '서던 스피어'(Southern Spear) 작전을 벌이고 있습니다.

이 군사 작전으로 지금까지 210명 이상이 숨진 것으로 알려졌습니다.

법률 전문가들과 인권 단체들은 미국에 즉각적인 위협을 가하지 않는 민간인을 목표로 한 해당 군사 작전은 사법절차를 거치지 않은 살해 행위라고 지적합니다.

(사진=미 남부사령부 제공, 연합뉴스)
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