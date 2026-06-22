'구속' 김세의, 쯔양 스토킹·협박 혐의 첫 재판…25일 법정 선다

이미지 확대하기

현재 구속 상태인 유튜브 채널 가로세로연구소 대표 김세의가 먹방 유튜버 쯔양(본명 박정원) 관련 사건으로 법정에 선다.서울중앙지방법원 형사20단독은 오는 25일 오후 4시 30분 정보통신망법상 명예훼손, 스토킹처벌법 위반, 협박 등 혐의로 기소된 김세의에 대한 첫 공판기일을 진행할 예정이다.김세의는 지난 3월 유튜버 쯔양(본명 박정원)에 대한 허위사실 유포와 스토킹, 협박 혐의 등으로 불구속 기소됐다.당초 김세의 측은 두 차례에 걸쳐 기일 변경을 신청했으나 법원은 이를 받아들이지 않았고, 예정대로 첫 재판이 열리게 됐다. 재판을 앞두고 김세의의 법률대리인도 교체된 것으로 알려졌다.검찰에 따르면 김세의는 유튜브 방송을 통해 쯔양의 사생활과 관련한 내용을 반복적으로 공개하고 허위사실을 유포한 혐의를 받는다. 검찰은 2024년 7월 김세의가 후원금 모금 등 수익 창출을 목적으로 자극적인 콘텐츠를 제작·유포하고, 쯔양에게 해명 방송을 강요하는 등 회복하기 어려운 피해를 입혔다고 봤다.경찰은 한 차례 불송치 결정을 내렸으나 검찰이 쯔양 측의 이의신청을 받아들여 보완수사를 요구했고, 재수사에 나선 경찰은 혐의가 인정된다고 판단해 사건을 검찰에 송치했다.한편 김세의는 현재 배우 김수현과 고(故) 김새론 관련 허위사실 유포 혐의 등으로 구속 상태에서 수사를 받고 있다. 김세의는 경찰 수사 결과 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손, 스토킹처벌법 위반, 성폭력처벌법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등), 강요미수 및 협박 등의 혐의를 받고 있으며, 경찰은 범죄 인멸 등을 우려해 김세의를 검찰에 구속 송치했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)