[에디터픽]'국내 최초' 역사 깊은 서울 학교…문 닫을 위기 놓였다

평균 나이 69살, 만학도들의 배움터인 서울 일성여자중고등학교.



매일 낮 2시면 늦깎이 학생들의 오후반 수업이 시작됩니다.



[Do you have breakfast? 아침 먹었어? ]



새벽 건물 청소를 마치고 온 미화원도, 손주 돌보는 할머니도 이 순간만큼은 배움의 기쁨에 몰입한 학생들입니다.



[고연희/일성여고 2학년, 65세 : 그런 말이 있잖아요. 세상은 아는 만큼 보인다고. 낮았던 자존감이 회복돼서 당당하게 살아가고. ]



1953년 야학으로 출발한 일성여고는 지난 74년간 6만 명 넘는 졸업생을 배출한 국내 최초의 학력 인정 평생교육시설입니다.



전쟁과 가난, 여성이라는 이유로 한평생 남을 위해 살아온 이들에게 이 교실은 한을 푸는 공간입니다.



[홍명수/일성여중 2학년, 64세 : 위에는 오빠고 밑에는 남동생. 옛날분들은 오빠나 아들을 가르쳤잖아요. 아이 셋을 어떻게든 4년제를 보내자. 다 출가를 시켰고. 마지막으로 하고 싶은 게 뭔가 생각을 했는데 공부였어요. ]



지난달 설립자인 이선재 교장이 별세하면서 이 학교는 2028년 2월 문을 닫을 위기에 놓였습니다.



현행법상 개인이 설립한 평생교육시설은 설립자가 사망하면 운영권을 승계할 수 없고 학교를 유지하려면 유족이 공익재단법인을 설립해야 하지만, 상당한 규모의 재정 마련과 인허가 절차가 장벽입니다.



이런 법적 한계 탓에 존폐 위기에 처한 학력 인정 평생교육시설은 수도권에만 10곳입니다.



[조현분/일성여고 26년 재직 교사 : 하나라도 더 들으려고 막 초롱초롱 이렇게 눈을 반짝이시는데 공부하고자 하는 학생들이 이렇게 많은데 학교를 문 닫는다는 게 너무 안타깝습니다. ]



950명의 재학생과 교직원은 최근 일방적 폐교가 아닌 공익 재단 위탁 운영 등의 대안을 찾아 달라며 국민청원을 냈습니다.



서울시교육청도 공익법인법 개정을 위해 법무부와 협의에 나설 방침이라고 밝혔습니다.



교장 별세하자 '폐교' 위기…"도와주세요" 만학도들 호소 (2026.06.22 8뉴스)



(취재 : 제희원, 구성 : 김다연, 영상취재 : 강시우, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 서승현·이소정, 제작 : 디지털뉴스부)