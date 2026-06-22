'근로자 손가락 절단 사고' 삼립 시화공장장 등 5명 송치

▲ SPC삼립 본사

지난 4월 상미당홀딩스(구 SPC그룹) 관계사인 삼립의 시화공장에서 발생한 근로자 손가락 절단 사고를 수사해 온 경찰이 사고 책임자인 공장장 등을 검찰에 넘겼습니다.경기 시흥경찰서는 업무상과실치상 혐의로 안전보건관리책임자인 공장장 A 씨 등 공장 관계자 5명을 형사 입건해 수원지검 안산지청에 지난 12일 송치했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.A 씨 등은 지난 4월 10일 새벽 0시 20분쯤 삼립 시화공장 햄버거빵 생산라인에서 컨베이어 센서 교체 작업을 하던 근로자 30대 B 씨와 20대 C 씨의 손가락 일부가 체인 부위에 끼어 각각 절단된 사고와 관련해, 안전 의무를 다하지 못한 혐의를 받고 있습니다.당시 두 사람은 다른 근로자들이 식사하러 간 사이 컨베이어 센서가 오작동하자 점검에 나섰다가 사고를 당한 것으로 조사됐습니다.특히 B 씨는 당시 근무조의 관리자로서 전원을 차단하지 않은 상태에서 작업한 것으로 파악돼 이번 송치 대상에 포함됐습니다.삼립 시화공장에서는 지난해 5월에도 50대 여성 근로자가 끼임 사고로 사망했고, 지난 2월에는 대형 화재로 3명이 연기를 들이마셔 다치는 등 1년 사이 3건의 인명사고가 잇따랐습니다.또 이번 손가락 절단 사고 수사가 진행 중이던 지난 10일에는 같은 그룹 계열사인 샤니의 대구공장에서도 40대 여성 베트남 근로자가 끼임 사고로 팔을 크게 다치는 등 그룹사 전반의 안전관리 부실에 대한 지적이 이어지고 있습니다.(사진=연합뉴스)