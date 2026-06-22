안영미, '미국 원정출산설' 일축…"둘째 아들은 한국에서 낳는다"

코미디언 안영미가 둘째 아들 출산을 앞두고 또다시 '원정출산' 의혹이 불거지자, 소속사가 즉각 진화에 나섰다.



22일 안영미의 소속사 미디어랩 시소 측은 "안영미의 둘째 아이는 아들이며, 출산은 국내에서 진행될 예정"이라고 반박했다. 이어 "미국에 거주 중인 남편도 출산 일정에 맞춰 귀국해 함께할 예정"이라고 명확한 사실관계를 설명했다. 안영미는 다음 주 중 제왕절개 수술을 통해 둘째를 출산할 예정인 것으로 전해졌다.



이번 의혹은 안영미가 지난 21일 자신의 SNS에 "건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아오겠다"는 글과 함께 둘째 출산으로 휴식기에 들어간다고 알리며 시작됐다. 현재 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'의 진행을 맡고 있는 안영미는 라디오 제작진과 청취자들에게 잠시 자리를 비우게 된 아쉬움과 고마움을 전한 뒤 본격적인 출산 준비 휴식기에 들어간 상태다.



하지만 안영미의 출산 휴가 소식이 전해지자 일부 온라인 커뮤니티와 SNS상에서는 "이번에도 미국에서 출산하는 것 아니냐"며 무분별한 추측이 쏟아졌다.



앞서 안영미는 지난 2023년 첫째 아들을 미국에서 출산하며 한 차례 원정출산 논란에 휘말린 바 있다. 당시 안영미는 미국에서 직장생활 중인 남편과 첫 아이 출산의 소중한 순간을 함께하기 위해 미국행을 택했다고 해명했으나, 악성 댓글과 루머가 확산되며 고통을 겪었다. 이에 당시 소속사 측은 "안영미 씨는 미국에 거주하며 직장 생활을 하고 있는 남편과 출산의 기쁨을 함께하기 위해 방송활동을 잠시 중단한 것"이라며 허위사실 유포와 악성 댓글에 대해 강력한 법적 대응을 검토하겠다는 입장을 밝히기도 했다.



둘째 출산 소식과 함께 또다시 과거와 비슷한 루머가 고개를 들자, 소속사 측은 이번 출산이 국내에서 이루어짐을 발 빠르게 공식화하며 근거 없는 억측에 단호히 선을 그었다.



한편 안영미는 지난 2020년 미국에서 직장생활 중인 비연예인 남성과 결혼해 2023년 첫째 아들을 품에 안았다.



[사진=안영미 인스타그램]



(SBS연예뉴스 강선애 기자)