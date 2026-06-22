도쿄·오사카 도심 펜트하우스 구매자 60%, '전액 현금 지불'

▲ 일본 도쿄 도심

일본 도쿄와 오사카 중심지에 있는 고층 아파트의 펜트하우스 구매자 절반 이상이 대출을 끼지 않고 현금으로만 아파트를 사들인 것으로 파악됐습니다.오늘(22일) 니혼게이자이신문(닛케이)은 도쿄·오사카 도심 고층 아파트(타워 맨션) 303개 동을 대상으로 등기부 등본을 조사한 결과 약 60%가 현금 구매가 이뤄진 부동산이었다고 보도했습니다.조사 대상이 된 도쿄 도심 6개 구 가운데 지요다구 고층 아파트 펜트하우스가 현금 구매 비중이 69%로 가장 높았고 미나토구(60%), 신주쿠구·시부야구(각각 59%) 순이었습니다.오사카의 경우에도 주오구·기타구 각각 53%, 니시구 50%로 현금 구매 비중이 절반 이상을 차지했습니다.조사 대상이 된 펜트하우스 1천867호 가운데 해외 거주자가 소유한 곳은 100호로 5%를 차지했습니다.중국 거주자가 이 중 47호를 소유해 가장 많았고 타이완 국적 16호, 싱가포르 11호 순이었습니다.닛케이는 일본 내 법인을 구매자로 내세워 거래했지만, 실소유자는 일본인이 아닐 경우 등을 포함하면 외국인 소유는 더 늘어날 가능성이 있다고 분석했습니다.닛케이는 자금력 있는 부유층에게는 이자나 수수료를 지불하지 않는 현금 구매가 더 이익이며 희소성 있는 부동산을 속도감 있게 거래하기 위해서도 현금이 선호된다고 해설했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)