[자막뉴스] 순경 첫 '남녀 통합선발' 결과 뒤집혔다…"현장 대응 괜찮나" 우려에 경찰청 답변은?

올해 상반기 순경 공개경쟁채용시험에서 합격자 10명 가운데 4명 가까이가 여성인 것으로 나타났습니다.



경찰청은 2026년 상반기 순경 공채 최종 합격자 2,941명 가운데 여성이 1,112명으로 전체의 37.8%를 차지했다고 밝혔습니다.



남성은 1,829명으로 62.2%였습니다.



총 응시자는 2만 9972명이었는데 이 중 남성은 62.9%, 여성은 37.1%로 최종 합격자 성비와 큰 차이를 보이지 않았다고 경찰은 설명했습니다.



이번 시험은 순경 공채 역사상 처음으로 남녀를 분리하지 않고 한꺼번에 뽑는 '남녀 통합선발 방식'을 전면 적용했습니다.



그동안 순경 공채는 남녀 정원을 별도로 두고 선발해 왔는데 여성 선발 비율은 통상 20% 안팎에 머물렀습니다.



하지만 올해 첫 통합선발 결과, 여성 합격자 비율이 기존보다 2배 가까이 증가한 겁니다.



유재성 경찰청장 직무대행은 오늘(22일) 기자들과의 정례 간담회에서 이 같은 현상의 원인에 대해 "그동안 여성 선발 인원이 제한돼 경쟁이 더 치열했던 측면이 있었다"고 설명했습니다.



실제로 성별을 분리해 선발하던 지난 3년간 여성 경쟁률은 남성 경쟁률보다 최대 2.5배 더 높았습니다.



유 대행은 그러면서 여성 경찰관 증가 전망에 대해선 "전체 경찰 가운데 여성 비율은 16.7%"라며 "앞으로는 조금 더 올라갈 것"이라고 말했습니다.



관심을 모았던 순환식 체력 검사 통과율은 남성이 88.6%, 여성이 42.5%로 전체 통과율은 63.9%를 기록했습니다.



경찰청은 여성 합격자 증가로 범인 제압 등 현장 물리력 행사 능력이 제한되는 거 아니냐는 우려에 대해, "국민적 우려가 없도록 지속적으로 점검할 거"라면서도 "그런 우려가 현실로 나타나거나 심각한 문제가 있다면 제도적 보완도 면밀히 검토하겠다"는 입장을 밝혔습니다.



(취재: 이현영 / 영상편집: 이의선/ 디자인: 양혜민 / 제작: 디지털뉴스부)