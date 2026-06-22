대성·허영지, 다정한 콘서트 관람에 열애설…'즉각 부인'

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[SBS연예뉴스 ㅣ 강경윤 기자] 그룹 빅뱅 멤버 대성과 카라 출신 허영지의 열애설이 불거진 가운데, 대성 측이 즉각 부인했다.22일 대성의 소속사 알앤디컴퍼니 측은 "대성과 허영지는 유튜브 콘텐츠 '집대성'을 통해 친분을 쌓았고 함께 마마무 콘서트를 관람한 것"이라며 "친한 동료 사이일 뿐 열애는 사실이 아니다"라고 밝혔다.앞서 온라인 커뮤니티와 SNS에는 대성과 허영지가 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열린 마마무 콘서트를 함께 관람하는 모습이 담긴 사진이 확산됐다. 공개된 영상에는 두 사람이 나란히 앉아 공연을 즐기고 응원봉을 살펴보며 대화를 나누는 모습이 담겼다.관계자에 따르면 당시 콘서트 현장에는 그룹 오마이걸 효정도 함께 있었지만 사진에는 포착되지 않았다.가요계 선후배인 허영지는 대성의 유튜브 콘텐츠 '집대성'에 출연한 바 있다. 당시 대성은 카라 강지영과 15년 인연 동안 이어져 온 편안하고 유쾌한 인연을 소개한 바 있다.이후 대성은 또 다른 방송에서 "태양이 형이 영지랑 잘해보라고 하더라."라면서 "영배 형이 보기에는 나랑 영지의 티키타카가 너무 좋았나 보다."라며 영배의 추천이 있었음을 언급한 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)