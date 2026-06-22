[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…호르무즈 한국 선박 2척, 해협 나왔다

1. 스위스에서 열린 미국과 이란의 종전 양해각서 고위급 1차 후속 회담 일단 종료됐습니다. 중재국 카타르와 파키스탄은 호르무즈 해협의 안전장치 마련, 레바논 분쟁 해결을 위한 기구 설립 같은 내용을 담은 공동성명을 내고 참가국들이 이번 주 내내 스위스에서 후속 협상을 이어갈 것이라고 전했습니다. 이런 상황에서 미국과 이란의 종전 합의 후에 한국 선박 2척이 호르무즈 해협을 빠져나왔습니다. 이제 해협 안에 체류 중인 우리 선박은 22척으로 줄었다고 해양수산부는 밝혔습니다.



2. 합격자 수천 명의 개인정보와 창업 아이디어가 털린 중소벤처기업부의 모두의 창업 유출 사고가 외부 공격이 아니라 이 프로젝트에 참여한 다른 기업의 해킹으로 발생한 사실이 드러났는데요. 현 중기벤처부 장관인 한성수 국무총리 후보자, 해당 사건에 대해서 "정부를 믿고 창업에 도전해 준 분들의 신뢰를 지켜드리지 못했다. 주무 부처 장관으로서 책임을 통감하며 깊이 송구하다는 말씀을 드린다"며 사과했습니다.



3. 정교유착 비리 의혹을 수사하고 있는 검경 합동수사본부가 당원 가입 의혹과 관련해서 이만희 신천지 총회장에 대해 정당법 위반 등의 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 이만희 총회장은 지난 2021년부터 2024년까지 국민의힘 대선과 총선, 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제해서 정당 가입이나 탈당을 강요하지 못하도록 한 정당법 42조를 위반한 혐의를 받고 있습니다.



4. 우리나라 축구 대표팀이 북중미 월드컵 조별리그 최종전의 결전지인 멕시코 몬테레이에 입성했습니다. 홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 현지 교민과 멕시코 현지 팬들 수백 명의 환호를 받으면서 오늘(22일) 멕시코 몬테레이 숙소에 도착했는데요. 몬테레이는 1차전과 2차전이 열렸던 과달라하라와는 다르게 기온이 높고 습한 날씨라고 합니다. 이곳에서 우리 대표팀은 이번 주 목요일 오전 10시, 남아프리카 공화국과 32강 진출을 결정지을 조별리그 3차전 승부를 펼치게 됩니다.