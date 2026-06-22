순경 첫 남녀 통합선발에 여성 37.8% 합격…"응시 비율과 비슷"

▲ 25일 인천 남동구 인천경찰청 체력단련장에서 진행된 2025년 하반기 경찰공무원 시험 체력 검정에서 응시생들이 정자세 팔굽혀펴기를 하고 있다.

올해 처음 시행된 순경 남녀통합 선발에서 여성 합격자의 비율이 37.8%로 집계됐습니다.경찰청은 오늘(22일) 2026년 상반기 순경 공개경쟁채용 시험 최종 합격자 2천941명을 지난 19일 발표했다고 밝혔습니다.합격자는 남성 1천829명(62.2%), 여성 1천112명(37.8%)입니다.응시자 2만 9천972명 가운데 남성은 62.9%, 여성은 37.1%로, 최종 합격자 성비는 응시자 비율과 큰 차이를 보이지 않았다는 게 경찰의 설명입니다.이번 채용은 순경 공채에 남녀 통합선발 방식을 처음으로 전면 적용한 시험입니다.그동안 순경 공채는 남녀 정원을 별도로 운영해 여성 선발 비율이 통상 20% 안팎이었습니다.경찰은 여성 합격자 비율이 높아진 데 대해 여성 응시자의 경쟁률이 남성보다 지속해 높았던 점이 반영된 결과로 분석했습니다.이번 시험의 순환식 체력 검사 통과율은 전체 63.9%로 남성은 88.6%, 여성은 42.5%였습니다.유재성 경찰청장 직무대행은 이날 기자간담회에서 "첫 대규모 남녀 통합선발이었음에도 필기·체력·면접 등 단계별 시험을 안정적으로 운영했다"고 자평했습니다.여성 경찰관 증가에 따라 현장 대응력이 악화될 수 있다는 우려에 대해선 "만약 그런 우려가 현실로 나타나거나 심각한 문제가 있다고 판단되면 제도적 보완을 검토할 것"이라고 답했습니다.또, 유 직무대행은 "이번 채용에선 여성 합격자 비율이 37.8%지만, 전체 경찰 가운데 여경 비율은 16.7%"라며 "국민이 우려하는 부분이 없도록 지속해 분석하고 점검하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)