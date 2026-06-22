선관위 국조특위 내일 본격 가동…위철환 참석할까

<앵커>



투표용지 부족 사태의 진상을 규명할 국회 국정조사특별위원회가 내일(23일)부터 본격 가동됩니다. 여야 모두 성역 없는 조사가 이뤄져야 한단 입장인 가운데, 위철환 중앙선관위원장 직무대행이 직접 회의에 참석할지에 관심이 쏠립니다.



박찬범 기자가 보도합니다.



<기자>



'투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회'는 내일 중앙선거관리위원회의 기관 보고를 시작으로 본격 가동됩니다.



회의를 하루 앞둔 오늘 여야는 선관위에 대한 성역 없는 고강도 조사가 필요하다며 한 목소리를 냈습니다.



민주당은 선관위가 국조특위 활동에 적극 협조하길 당부하고, 선관위 구조 개혁이 필요하다고 판단되면 개헌도 검토해야 한다고 주장했습니다.



[정청래/민주당 대표 : (이재명 대통령도) 여야 간에 의견 일치가 된다면 원포인트 개헌이라도 해야 하지 않겠느냐고 말씀하셨습니다.]



국민의힘도 이번 국정조사를 통한 전방위적인 진상 규명이 필요하다고 보고 있습니다.



국민의힘은 투표용지 부족사태뿐 아니라 노태악 전 중앙선거관리위원장을 비롯한 선관위 직원들의 외유성 해외 출장 논란도 조사해야 한다고 주장했습니다.



[우재준/국민의힘 최고위원 : 대한민국에 특권층과 성역은 없어야 합니다. 이번 기회에 반드시 선관위 뿌리부터 개혁해야 할 것입니다.]



국민의힘은 다만 선관위 개혁을 위한 '원포인트' 개헌보다는 특검 도입이 우선이라는 입장입니다.



내일 오전으로 예정돼 있는 선관위 국조특위 회의에는 선관위 기관보고와 함께 질의응답도 예정돼 있습니다.



위철환 중앙선거관리위원장 직무대행이 내일 회의에 참석해 위원들의 질의에 직접 답변할지 관심이 쏠리고 있습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영산편집 : 원형희)