"월 16만 원 기본소득 준다" 보은군에 하루 37명꼴 전입

▲ 보은군청

충북 보은군이 월 15만 원씩 지급하는 농어촌 기본소득 시범사업 대상지로 추가 선정된 이후 하루 37명꼴로 전입이 이뤄지는 것으로 집계됐습니다.보은군은 오는 8월부터 자방소멸대응기금 1만 원을 합쳐 모든 군민에게 월 16만 원씩 지급 예정입니다.보은군은 지난 11일 농림축산식품부가 이 지역 등 전국 7곳을 대상지로 추가한 뒤 18일까지 1주일새 263명이 전입했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.이 기간 전출은 42명으로, 출생(4명)과 사망(10명)을 합친 전체 인구는 3만 695명에서 3만 910명으로 215명 늘었습니다.전입자 중 115명(43.7%)은 보은읍으로, 나머지는 10개 면으로 주소를 옮겼습니다.보은군 관계자는 "농어촌 기본소득 대상지로 선정된 게 주효했지만, 임대형 스마트팜과 청년마을 조성 등 귀농귀촌 유인책이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다"고 말했습니다.이로써 지난해 11월 3만229명까지 곤두박질치면서 심리적 지지선인 3만 명 붕괴가 우려되던 이 지역 인구는 6개월째 증가세를 이어가고 있습니다.군 관계자는 "지금 추세면 내달 3만1천 명 회복도 가능할 전망"이라고 말했습니다.농어촌 기본소득은 정부가 지방소멸에 대응하기 위해 도입한 제도입니다.전국 69곳의 인구감소지역 중 충북 옥천, 경기 연천, 강원 정선, 충남 청양, 전북 순창·장수, 전남 곡성·신안, 경북 영양, 경남 남해 10곳에서 지난 2월부터 시범사업이 진행되고 있습니다.정부는 여기에 더해 보은군과 강원 화천군, 전북 진안·무주군, 전남 구례·보성군, 경북 청송군 7곳을 대상지로 추가했습니다.(사진=연합뉴스)