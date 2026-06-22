이란 강경파 "협상단이 최고지도자 지침 어겨"…'최고위층 내 갈등'

▲ 이란 국영방송에서 인터뷰하는 마무드 나바비안 의원

미국과 협상 자체를 반대해왔던 이란의 강경파 의원이 대미 협상단이 최고지도자의 지침을 어겼다고 주장했습니다.이란 의회 국가안보·외교정책 위원회 부위원장이기도 한 마무드 나바비안 의원은 현지시간 21일 이란 국영방송에 출연해, 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이의 비밀 서한을 봤다면서 협상단이 권한을 남용하고 있다고 말했습니다.그는 아야톨라 하메네이가 미국의 보상금 수령, 우라늄 농축 권한 유지, 제재 해제, 이란 동결자산 해제, 호르무즈 해협에 대한 수수료 즉각 부과로 완전한 주권 행사 등 11가지 조건을 설정했다고 언급했습니다.또 아야톨라 하메네이가 미국이 보상금 지급에 동의할 때만 호르무즈 해협을 재개해야 한다고 명령했다고 덧붙였습니다.4월 12일 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 첫 종전 회담과 관련해선 아야톨라 하메네이는 협상단에 보낸 서한을 통해 합의된 내용이 원래 가야했어야 할 방향, 회담의 조건과 완전히 다르므로 회담이 중단돼야 한다고 지시했다는 게 그의 주장입니다.하지만 협상단이 아야톨라 하메네이의 이런 지침을 무시하고 미국에 조건을 양보하며 협상을 밀고 나갔다는 것입니다.그는 스위스에서 협상이 시작되기 전 레바논에서 이스라엘군 철수, 이란 동결자금 해제, 해상 봉쇄 해제, 제재의 일시적 해제가 먼저 이뤄져야 했다면서 이 조건이 이행되지 않았다고 비판했습니다.그러면서 "국민은 이맘(최고지도자)의 명령이 무엇이었는지, 그리고 실무진이 왜 그 명령에 불복종했는지 알면 안 된다는 뜻인가"라고 반문하기도 했습니다.이날 스위스에서 미·이란 협상이 시작된 가운데 이 같은 강경한 주장을 계속하자 진행자는 "말씀 감사합니다. 계속 시청해 주세요"라며 말을 끊고 인터뷰를 중단했습니다.영국 일간 가디언은 "검열로 인해 인터뷰가 중단된 지 한 시간 만에 이 인터뷰가 아카이브에서 삭제됐고 방송국 한 고위 관리가 사임했다"면서 나바비안 의원이 기소되거나 의원직을 상실할 수도 있다고 전했습니다.이어 "스위스에 있는 협상단장 모하마드 바게르 갈리바프 진영의 인사들은 유출자의 신원을 색출하라고 요구했으며 협상단 대변인은 '오래되고 왜곡된 주장'이라며 일축했다"고 보도했습니다.그가 인터뷰에서 주장한 내용은 이란 내 반미 강경파의 입장과 같습니다.미국과의 협상을 놓고 이란 내에서 이견이 있는 건 사실로 보입니다.이란 통치 체제의 정점인 아야톨라 하메네이마저 최근 이란 대통령에게 보낸 서신에서 협상 결과에 대해 대통령과 견해가 다르지만 특정 조건하에 대통령의 판단에 위임했다고 밝히기도 했을 만큼 급변하는 상황에 따라 이란 지도부에서도 의견이 갈렸습니다.따라서 나바비안 의원이 '폭로'한 비밀 서한도 아야톨라 하메네이의 여러 서한 중 전후 맥락을 생략한 일부이거나, 최신판이 아닐 가능성이 있습니다.특히 강경파가 주도하는 이란 의회에선 미국과 협상 자체를 거부하는 '초강경파'의 목소리가 두드러지면서 서방 언론에선 이란의 내홍, 내부 권력 투쟁으로 해석되기도 합니다.가디언은 "이번 사건(인터뷰)은 정부 최고위층 내 갈등을 실시간으로 드러냈을 뿐 아니라 최고지도자가 기존에 알려진 것보다 훨씬 더 직접 협상에 관여해왔다는 점을 방증한다"고 해설했습니다.전쟁 중 새로 임명된 아야톨라 하메네이의 역할에 대해서도 군부에 실권을 빼앗겼다는 분석부터 국가 주요 정책 결정에 깊이 영향을 미친다는 해석이 엇갈리고 있습니다.(사진=이란 국영방송 캡처, 연합뉴스)