"경제 역대 최고" 트럼프 자화자찬…여론조사선 최저 평가

▲ 미국 콜로라도주의 한 주유소에서 주유 중인 차량

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 21일 미국 국정 상황에 대해 "경제가 역대 최고"라고 자화자찬했습니다.그는 미국 '아버지의 날'을 맞아 SNS '트루스소셜'에 올린 축하 메시지에서 "우리나라는 아주 잘 되고 있다. 기록적인 일자리 수와 주식시장에, 경제는 역대 최고"라고 썼습니다.이어 "단연코 세계 최강의 군대다. 우리는 모든 전선에서 승리하고 있으며 예전과는 비교도 할 수 없을 정도로 크게 승리하고 있다"고 적었습니다.하지만 트럼프 대통령의 이런 자평은 최근 여론조사에 나타난 미국인들의 의견과 크게 다릅니다.지난 18일 결과가 발표된 NPR·PBS뉴스·마리스트 여론조사에 따르면 트럼프 대통령의 경제 운용을 지지한다는 응답은 33%로, 임기 중 최저로 떨어졌습니다.이는 조 바이든 전 대통령 시절의 최저치 36%보다도 더 낮습니다.트럼프 대통령의 경제 운용에 반대한다는 응답은 60%였고, 무당층에서는 65%였습니다.공화당 지지층에서도 22%가 반대한다고 답했습니다.이번 조사는 6월 8∼11일 성인 1천340명을 대상으로 실시됐으며, 표본오차는 ±3.3%포인트입니다.트럼프 대통령은 2024년 대통령선거에서 물가를 낮추겠다는 공약을 내세웠는데, 유권자들은 특히 물가상승과 생활비 부담에 대해 불만을 토로하고 있습니다.올해 5월 미국의 연간 소비자물가상승률(CPI)은 4.2%로 최근 3년간 최고치를 기록했고, 식품 가격은 1년 전보다 3.1%, 에너지 가격은 거의 4% 올랐습니다.5월 중순 미국 평균 휘발유 가격은 갤런당 4.49달러(1ℓ당 1천816원)까지 올랐다가, 미국과 이란의 종전 양해각서에 서명한 뒤 6월 18일 기준으로 갤런당 3.99달러(1ℓ당 1천614원)로 내려갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)