"MSCI 신흥시장 4년 만의 어닝 서프라이즈…삼전닉스 등 주도"

▲ 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, SK하이닉스와 삼성전자 주가가 표시되고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들이 신흥시장(EM) 기업들의 4년 만의 이익 반등을 이끌며 글로벌 강세장의 핵심 동력으로 부상하고 있다고 블룸버그 통신이 21일 보도했습니다.블룸버그가 집계한 데이터에 따르면, MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널) 신흥시장 지수 편입 기업들의 가중 평균 주당순이익(EPS)은 5월까지 12개월 기준 95.1 포인트로, 1년 전 애널리스트들의 12개월 선행 전망치 94.6을 처음으로 상회했습니다.2022년 4월 이후 4년여 만입니다.블룸버그는 이번 어닝 서프라이즈의 대표 사례로 삼성전자와 SK하이닉스를 명시했습니다.SK하이닉스는 1분기 순이익이 시장 전망치를 43% 웃돌았고, 삼성전자도 16% 상회했습니다.타이완 TSMC는 5.7% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.신흥시장 주가는 올해 들어 약 30% 상승했습니다.모건스탠리와 JP모건체이스는 이번 이익 개선을 근거로 상승세가 AI 관련주를 넘어 더 넓은 업종으로 확산할 것으로 전망했습니다.자산운용사 나인티원 UK의 아치 하트 펀드매니저는 "진정한 변곡점"이라고 평가하며 "시장이 마침내 펀더멘털보다 앞서 달리는 게 아니라 펀더멘털의 검증을 받고 있다"고 말했습니다.밸류에이션 격차도 추가 상승 여력의 근거로 제시됐습니다.미국 반도체 장비 업체 지수의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 46배를 웃도는 반면, MSCI 신흥시장 IT 지수는 12.3배에 불과합니다.미국 대비 더 빠른 이익 성장을 내면서도 4분의 1 수준의 밸류에이션에 거래되고 있는 셈입니다.하트는 미국 포트폴리오 비중에서 5%만 신흥시장으로 이동해도 시장 규모 차이로 인해 신흥시장 배분이 약 30% 늘어나는 효과가 생긴다고 분석했습니다.다만 AI 쏠림에 따른 집중 리스크는 경계 요인입니다.모건스탠리 인베스트먼트 매니지먼트의 지타니아 칸드하리 부CIO는 "지역별 성과 차이는 지속되겠지만 방향성은 거의 모든 지역에서 긍정적"이라면서도 AI 거래의 지배력이 집중 리스크를 키우고 있다고 지적했습니다.루미스 세일스의 애시시 추 펀드매니저도 "EPS 성장의 상당 부분은 여전히 기술 섹터에서 나올 것"이라고 말했습니다.JP모건 자산운용의 아누지 아로라 신흥시장 주식 CIO는 "달러 약세, 주요국의 지속적 재정 적자 지출, 다년간의 AI·인프라 설비투자 사이클이 신흥시장에 우호적 환경을 조성하고 있다"고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)