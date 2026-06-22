거장 호크니 장례…단 2명만 참석한 채 비공개로 치러져

▲ 데이비드 호크니

지난 11일 88세를 일기로 세상을 떠난 영국 현대미술 거장 데이비드 호크니의 장례식이 단 두 명만 참석한 채 비공개로 치러졌습니다.영국 BBC 방송과 일간 가디언은 21일 호크니의 홍보 담당자 에리카 볼턴을 인용해, 호크니의 장례식이 이미 비공개로 열렸다고 보도했습니다.장례식에는 호크니의 생전 뜻에 따라 그의 오랜 파트너인 장피에르 곤살베스 드 리마(61)와 조카손자인 사진작가 리처드 호크니(33)만 참석했으며, 그 외의 세부 사항은 공개되지 않았습니다.두 사람은 모두 호크니가 2008년 설립한 데이비드 호크니 재단의 이사입니다.볼턴은 "호크니의 장례 절차와 추모식에 대해 많은 문의를 받았다"며 "호크니의 분명한 뜻은 장례식에 그의 파트너와 조카손자만 참석하고 두 사람의 사생활이 존중돼야 한다는 것이었다"고 밝혔습니다.이처럼 조촐하게 치러진 장례식은 호크니가 생전 보여온 소박한 태도와도 맞닿아 있습니다.그는 1990년 기사 작위를 거절했으며, 그로부터 13년 뒤인 2003년 한 지역지와의 인터뷰에서 "나는 요란한 일을 좋아하지 않는다. 어떤 종류의 상도 중요하게 여기지 않으며 친구들을 중요하게 여긴다"고 이유를 밝힌 바 있습니다.다만, 호크니의 삶과 작품 세계를 기리는 추모식은 그가 살았던 여러 도시에서 잇따라 열릴 예정입니다.첫 추모식은 내년 봄 런던에서 열리며, 이후 요크셔와 프랑스 파리, 미국 로스앤젤레스에서도 추모 행사가 이어집니다.요크셔는 호크니가 태어난 곳이며, 파리와 로스앤젤레스는 그가 생애 여러 시기에 머물렀던 도시들입니다.볼턴은 또 호크니의 개인 소장 작품 대부분이 그의 유산을 이어가기 위해 전 세계 재단과 공공기관에 기증될 예정이라고 전했습니다.1937년 영국 요크셔주 브래드퍼드에서 태어난 호크니는 1960년대 팝아트 운동을 대표한 인물 중 한 명으로, 70년에 걸친 경력 동안 생동감 있는 색채와 혁신적인 표현으로 큰 사랑을 받았습니다.그는 1960년대 미국 로스앤젤레스로 건너가 '더 큰 첨벙'(A Bigger Splash·1967) 등 햇살 가득한 수영장 그림으로 명성을 얻었습니다.'예술가의 초상'(1972)은 2018년 뉴욕 크리스티 경매에서 9천30만 달러, 당시 환율로 약 1천19억 원에 낙찰되며 당시 생존 작가 경매 최고가 기록을 세웠습니다.말년에는 아이패드 드로잉에 관심을 가지는 등 새로운 도구와 기법에 열려 있는 태도를 보였습니다.호크니의 별세 소식에 찰스 3세 국왕은 그를 "수많은 이들에게 소중한 친구이자 영감"이었다고 추모했습니다.키어 스타머 영국 총리도 "영국에서 가장 찬사를 받은 예술가 중 한 명"이었다며 애도를 표했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)