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'투표지 부족' 합수본, 투표관리관 등 공무원 8명 참고인 조사

전연남 기자
작성 2026.06.22 09:13 조회수
'투표지 부족' 합수본, 투표관리관 등 공무원 8명 참고인 조사
▲ 선관위

오늘(22일) 투표용지 검경 합동수사본부(합수본)가 선거 당일 투표소 현장을 관리했던 지방자치단체 공무원 8명을 참고인 신분으로 불러 조사합니다.

이들은 투표용지 부족 사태가 일어났던 서울 지역 투표소 2곳에서 용지 배부 등 업무를 담당했던 것으로 알려졌습니다.

합수본은 이들을 상대로 투표 당일 상황과 용지 부족 사태 발생 이후 선관위의 대응 등을 확인할 방침입니다.

합수본은 지난 11일 선거관리위원회 압수수색에서 확보한 자료에 대한 분석 작업도 계속 진행 중입니다.

실무를 담당한 공무원들에 대한 조사와 압수물 분석이 마무리되면 선관위 직원들에 대한 소환 조사도 이뤄질 것으로 전망됩니다.

합수본은 선관위가 투표용지 인쇄 매수 축소를 졸속으로 결정하고, 선거 당일 제대로 된 대응을 하지 않았다는 의혹을 우선으로 수사 중입니다.

선거일 이후 발생한 투표용지 보관 상자 폐기·분실 관련 의혹과 선관위의 '외유성 출장 의혹'을 비롯한 방만 운영 의혹도 수사선상에 올라 있습니다.
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