[뉴욕증시] 기술주 중심 강세…25일 PCE 물가지수 발표

오는 24일 마이크론 테크놀로지의 실적 발표가 예정돼 있고 25일은 5월 개인 소비지출 물가지수가 공개됩니다.



또 같은 달 1분기 미 국내총생산 성장률 확정치가 나옵니다.



지난 주말 미 증시는 노예 해방 기념일로 휴장한 가운데 지난 한 주 미 증시는 기술주 중심의 강세를 보였습니다.



이번 주 시장의 최대 관심사는 미 상무부가 25일 발표하는 5월 개인 소비지출 PCE 물가지수입니다.



연준이 통화정책 결정 과정에서 가장 신뢰하는 물가지표인 만큼 케빈 워시 연준의장의 최근 물가 안정 강조 발언과 연준 위원들의 올해 인플레이션 전망치 상향 조정이 맞물려 투자자들이 수치 변화에 더욱 민감하게 반응할 것으로 보입니다.



같은 날 미국 1분기 GDP 성장률 확정치도 발표되며 23일 S&P 구매관리자 지수 예비치와 26일 미 시간대 소비자심리지수도 함께 공개됩니다.



지정학적 위험 속 미-이란 실무급 협상 추이도 핵심 변수입니다.



양국은 중재국 파키스탄과 카타르의 지원 아래 스위스에서 첫 후속 회담을 열었지만 별다른 성과 없이 80분 만에 정회됐습니다.



주요 기업들의 실적 발표도 잇따릅니다.



24일에는 글로벌 AI 시장의 수요를 진단할 마이크론 테크놀로지의 3분기 실적이 공개되며 23일에는 카니발 코퍼레이션과 페덱스가 실적을 발표합니다.



이번 주 뉴욕 증시는 대형 경제지표와 기업 실적 그리고 지정학적 협상 결과가 맞물리며 향후 통화정책의 향방을 결정할 분수령이 될 것으로 보입니다.