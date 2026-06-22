뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'문 정부' 수사 전력에도…청와대 "개혁 완성 적임자"

강청완 기자
작성 2026.06.22 07:08 수정 2026.06.22 07:09 조회수
PIP 닫기
<앵커>

청와대 민정수석에 한찬식 변호사가 임명된 데 대해 범여권에서는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 이번에도 검찰 출신인 데다, 문재인 정부 인사들을 수사한 이력이 있기 때문입니다. 청와대는 검찰 개혁을 완성할 능력 있는 적임자라고 선을 그었습니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

이번이 3번째인 이재명 정부의 전·현직 청와대 민정수석은 모두 검찰 고위직 출신입니다.

청와대에서는 봉욱 전 수석을 한찬식 수석으로 교체하는 인사안이 지난달부터 검토된 걸로 전해졌는데, 범여권 일각에서 제기된 우려의 목소리가 막판까지 변수였던 걸로 알려졌습니다.

한 수석은 '문재인 정부 환경부 블랙리스트 사건'의 수사를 서울동부지검장이던 지난 2019년 지휘했고, 당시 여권을 겨냥했던 이 수사 이후 한 수석은 승진에서 탈락해 검찰을 떠났습니다.

당시 수사를 맡았던 동부지검 부장검사가 주진우 현 국민의힘 의원이었습니다.

또, 한 수석이 노무현 전 대통령 탄핵소추를 주도했던 고 최병렬 전 한나라당 대표의 사위라는 점도 범여권 일각의 입길에 올랐습니다.

조국혁신당은 한 수석의 반개혁적 전력이 우려된다는 논평을 내놨습니다.

한 친문계 민주당 의원은 "검경 수사권 조정 국면에서 봉욱 전 수석에 이어 검찰 출신을 또 임명하는 건 논란의 소지가 있다"고 SBS에 말하기도 했습니다.

하지만 청와대는 검찰 개혁의 완수와 국정 쇄신을 위한 업무 능력을 최우선으로 봤다고 강조합니다.

[강훈식/청와대 비서실장 : (한찬식 민정수석이) 공직사회의 책임성을 강화하고, 중수청과 공소청 신설 등 검찰 개혁을 차질 없이 완수할 것입니다.]

이와 관련해 한 여권 관계자는 "일부 민주당 인사들의 우려를 불식하고, 설득하는 데 시간이 걸렸다"고 전했습니다.

청와대 수석급 인사에 이어 일부 장관을 교체하는 개각은 오는 25일과 26일 열릴 한성숙 총리 후보자에 대한 국회 인사청문회 이후 본격화할 걸로 보입니다.

(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 이종정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지