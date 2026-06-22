[스브스夜] '미우새' 박정수, 연인 정을영 위해 '압구정 건물' 플렉스…결혼 아닌 사실혼 관계 유지 이유는?

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박정수가 남편을 위해 플렉스한 집을 공개했다.21일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김승수와 윤민수, 김종민이 배우 박정수의 집을 찾아갔다.이날 방송에서는 배우 박정수가 사실혼 관계의 드라마 감독 정을영을 위해 압구정 한복판에 지은 건물을 공개해 눈길을 끌었다.지난 2001년, 나이 50세에 정을영을 만나 25년째 만남을 이어오고 있는 박정수.그는 정을영과 결혼을 하지 않고 사실혼 관계를 유지하고 있는 이유에 대해 "결혼이란 건 가족과 가족이 만나는 것이다. 만약 결혼을 했을 때 두려운 게 저쪽 가족들과 부딪힐 일이 생기면 가족 간에 갈등이 생길까 그게 두렵더라"라며 고민 끝에 재혼 없이 지금까지 만남을 이어 오고 있음을 밝혔다.이에 윤민수는 "선생님 말씀이랑 똑같이 생각하고 있다. 나도 만약에 새로운 분을 만나면 장례식을 안 하고 장례식 겸 결혼식을 할 거다. 죽어서 보면 뭐 하냐. 미리 장례식을 할 거다"라고 말해 모두를 당황시켰다.이를 들은 김승수는 "언제 어떻게 갈지 알고 그러냐"라고 했고, 윤민수와 김종민은 "그래도 형님이 먼저 가시겠죠"라고 말해 웃음을 자아냈다.이에 박정수는 가는 데 순서 없다고 조언했다. 그러자 윤민수는 "그래도 저는 애라도 있죠"라고 했고, 김종민은 "저는 결혼이라도 했죠"라며 김승수를 놀렸다.박정수는 정을영과 본인 중 누가 먼저 대시를 한 것이냐는 질문에 "누가 먼저랄 게 없었다 그래도 따지고 보면 남편이 먼저였다"라고 했다.특히 과거 정을영이 당시 수백만 원의 금 액세서리를 선물해 줬다고 했고, 이에 김종민은 "그거 팔면 지금 몇 천일 텐데"라고 부러워해 웃음을 자아냈다.김종민은 박정수에게 "승수 형에게 소개해줄 사람이 없냐"라고 물었다. 그러자 박정수는 "누가 소개해준다고 되는 게 아니라 자기네들이 해야 하지 않냐"라고 했다. 이에 김승수는 "어떻게 빈말도 못하세요"라고 서러움을 토로했다.이어 박정수는 김승수에 대해 "남자로서 매력이 없다"라고 했다. 그러면서 서장훈에 대해서는 "알아서 때 되면 갈 사람, 혼자 있을 사람이 아니다"라고 했다. 또한 김희철은 어른스러운 여성이 어울린다고 했고 임원희는 어떠냐는 질문에 할 말을 잃어 폭소를 자아냈다.그럼에도 거듭 임원희에 대해 묻자 박정수는 "나한테 왜 물어봐. 임원희 착하지, 착한데 내 스타일이 아니야"라고 선을 그어 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)