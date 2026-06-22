1. 트럼프 "다시 강하게 공격" 발언에 협상 '파행'



스위스에서 열린 미국과 이란의 협상이 시작부터 파행됐습니다. 트럼프 대통령이 헤즈볼라의 공격을 멈추지 않으면 이란을 다시 강하게 공격하겠다고 말한 이후 협상은 중단된 상태입니다.



2. 새 민정수석 한찬식…홍보수석은 성기홍



이재명 대통령이 청와대 수석비서관 3명과 국가안보실 차장 2명을 새로 임명했습니다. 민정수석에는 검찰 출신 한찬식 변호사를, 홍보소통수석에는 성기홍 전 연합뉴스 사장을 임명했습니다.



3. 봉쇄 시위 18일째…선거 준비 예산 인건비로 써



선관위가 최근 3년 동안 다른 용도로 배정받았던 예산 73억 원을 인건비로 전용한 사실이 SBS 취재 결과 확인됐습니다. 선거 전에 휴직했다가 선거가 끝난 이후 복직한 직원들에게 인건비를 지급하기 위해서였던 걸로 드러났습니다.



4. 대표팀, 오늘 몬테레이 입성…스페인 4:0 '대승'



우리 축구 대표팀이 오늘(22일) 3차전이 열리는 멕시코 몬테레이에 입성합니다. 강력한 우승 후보 스페인은 사우디아라비아를 상대로 4골을 몰아치며 대회 첫 승을 거뒀습니다.