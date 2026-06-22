트럼프, '우라늄 농축권 유지' 이란 대통령 발언에 "입 조심하라"

▲ 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 마수드 페제시키안 이란 대통령

트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) "미국은 필요하다면 향후 호르무즈 해협을 장악하고, 그들(이란)이 합의하지 않는다면 통행료를 징수할 것"이라고 말했다고 미 폭스뉴스가 보도했습니다.이 방송사의 트레이 잉스트 기자는 이날 트럼프 대통령과 20분 넘게 통화했다면서 트럼프 대통령이 이뿐 아니라 "나는 그들을 날려버리겠다"고 말했다는 발언을 전했습니다.트럼프 대통령의 이러한 이란에 대한 압박성 발언은 JD 밴스 부통령을 단장으로 한 미국 협상단이 스위스 루체른에서 파키스탄 및 카타르의 중재 아래 이란과 종전 양해각서(MOU) 체결 후 후속 고위급 협상을 진행하기 직전에 나온 것이라 주목됩니다.보도에 따르면 트럼프 대통령은 이러한 '해협 장악'을 "미국이 호르무즈 해협과 중동에서 '수호천사'가 되는 것"이라고 설명했으며, "궁극적으로 해협을 통과하는 원유의 20%를 (통행료로) 미국이 가져가는 것"이라고 말했습니다.그러면서 트럼프 대통령은 "이란 당국자들과 간밤에 통화했다"면서 "그들에게 해협을 봉쇄하면 당신은 국가를 갖지 못하게 될 것이며, 당신의 빌어먹을 나라로 돌아가지도 못하게 될 것이라고 말했다"고 했습니다.잉스트 기자는 트럼프 대통령의 이러한 발언이 "레바논의 (친이란 무장정파) 헤즈볼라를 겨냥한 이스라엘의 공습에 대해 이란이 호르무즈 해협을 (다시) 봉쇄하겠다고 밝힌 것에 대한 반응이라는 것을 기억해달라"고 전했습니다.트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서도 비슷한 입장을 밝혔습니다.그는 "휴전 기간인 60일 동안 호르무즈 해협에서는 통행료가 없을 것이며, 60일이 만료된 뒤에도 통행료는 없을 것"이라고 밝힌 뒤 "단, 합의가 최종 타결되지 않는다면 미국이 중동 국가들의 수호천사로서 제공한 서비스에 대한 대가로 과거·현재·미래에 걸쳐 발생한 비용을 보전받기 위한 목적으로 그것(통행료)이 미국에 의해, 미국을 위해 부과되는 경우는 예외"라고 적었습니다.이와 함께 트럼프 대통령은 잉스트 기자와의 통화에서 이란이 우라늄 농축권을 유지해야 한다고 주장한 마수드 페제시키안 이란 대통령의 발언에 대해선 "입을 조심하는 게 좋을 것"이라며 "그가 태도를 바로잡지 않으면 그 나라의 나머지를 장악할 것"이라고 말했다고 폭스뉴스는 전했습니다.