"일본군, 중일전쟁 당시 동물 혈액 사람에 수혈 실험"

▲ 중국 난징학살 기념관 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

일본 육군이 중일전쟁(1937∼1945년) 당시 동물의 혈액을 사람에게 주입하는 '이종 수혈' 실험을 실시했음을 뒷받침해주는 문서가 확인됐다고 교도통신이 어제(21일) 보도했습니다.보도에 따르면 1940년 일본 육군이 개최한 회의에서 군의학교 교관이 이 같은 이종 수혈 실험을 반복해 실시했다고 보고한 사실이 남아있던 '육군군의단' 기관지가 확인됐습니다.수혈용 혈액을 대량으로 확보하기 어려운 전장에서의 출혈에 대응하기 위한 연구라는 명목으로, 중국에서 해당 실험이 실시됐다는 의혹이 나온다고 교도통신은 전했습니다.기록에 따르면 이 실험 대상자는 23명으로, 모두 신원 미상입니다.이들은 거부 반응의 우려로 인해 상식을 벗어나는 일로 여겨졌던 실험에 동원됐던 것으로 전해졌습니다.말 혈액을 대량으로 수혈받거나, 수술을 통해 목의 혈류를 차단한 뒤 동물의 혈청을 주입 당하는 등 비윤리적인 실험 대상이 됐다고 교도통신이 해당 문서를 인용해 전했습니다.실험에는 말뿐만 아니라 양, 개 등의 혈액도 사용됐다고 이 매체는 덧붙였습니다.적혈구의 형태가 다른 닭의 피를 주입해 체내 잔존 기간을 조사하는 실험도 실시된 것으로 전해졌습니다.교관은 당시 보고에서 "이번 사변(중일전쟁)에서 동물을 혈액 공급원으로 한 수혈 사례를 다수 경험했다"고 한 것으로 나타났습니다.시기는 1938년 가을로 돼 있고, 장소는 생략돼 있어 검열받은 것으로 보이며 실험 대상자를 '환자'로 표현했지만, 수혈이 필요했다는 경위나 일본군 부상병임을 나타내는 기술은 없다고 교도통신은 전했습니다.아울러 보고는 이 같은 이종 수혈로 인해 고열 등의 부작용이 나타났으나 사망사례는 없으며, 본격적인 연구 과제로 해야 한다고 주장했다고 합니다.이 같은 보고가 다뤄진 회의는 1940년 3월에 열린 '육군 군진 의약학 연구회'로, 육군성 의무국장 등 다수의 군 의무장교, 약제 장교 등이 참석했다고 교도통신은 전했습니다.(사진=연합뉴스)