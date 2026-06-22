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곡성 민간위탁 물놀이시설서 초등생 형제 숨져

유영규 기자
작성 2026.06.22 05:22 조회수
곡성 민간위탁 물놀이시설서 초등생 형제 숨져
개장을 앞둔 전남 곡성군 한 민간위탁 물놀이시설에서 초등생 형제가 물에 빠져 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다.

어제(21일) 곡성경찰서와 전남소방본부에 따르면 이날 오후 2시 42분 곡성군 한 물놀이시설에서 어린이 2명이 물에 빠진 뒤 쓰러졌다는 어머니의 신고가 119에 접수됐습니다.

심정지 상태로 발견된 11세, 9세 어린이들은 출동한 소방 당국에 의해 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.

당시 어린이들은 물놀이하기 위해 어머니와 함께 시설을 찾은 것으로 전해졌습니다.

곡성군으로부터 민간 위탁을 받아 개인 법인이 운영하는 이 시설은 정식 개장을 준비하고 있던 곳으로 조사됐습니다.

사고 당시 현장에는 어머니와 어린이들만 있었고, 시설 관계자나 안전관리 요원은 없었다고 경찰은 설명했습니다.

경찰이 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석한 결과 어린이들은 비교적 수심이 낮은 곳에서 물에 빠진 뒤 쓰러진 것으로 파악됐습니다.

경찰 관계자는 "이들 가족의 출입 경위, 형제들의 정확한 사인 등에 대해 조사 중이다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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