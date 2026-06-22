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영국 동물원서 3세 악어 공격에 중상…30세 살인미수 혐의 체포

유영규 기자
작성 2026.06.22 05:21 조회수
영국 동물원서 3세 악어 공격에 중상…30세 살인미수 혐의 체포
▲ 사건이 발생한 영국 동물원의 악어들

영국 한 동물원에서 3세 남자 어린이가 악어의 공격을 받아 크게 다쳤다고 BBC 방송과 스카이 뉴스가 19일(현지시간) 보도했습니다.

케임브리지셔 경찰은 전날 오후 3세 남아가 악어 우리 안에 있다는 신고를 받고 케임브리지셔 헌팅던에 있는 한 동물원에 출동했다고 밝혔습니다.

경찰은 노퍽 출신 30세 남성을 살인미수 혐의로 체포했다가 이 남성이 대면 조사에 적합하지 않다는 이유로 보석으로 석방했다고 밝혔습니다.

피의자는 학습장애가 있고 돌보미들과 함께 동물원을 방문 중이었으며 피해 어린이와는 모르는 사이인 것으로 전해졌습니다.

일간 더타임스는 이 어린이가 악어 우리 안으로 '던져졌다'는 주장이 제기됐다고 전했습니다.

병원에 이송된 이 어린이는 위중하지만 안정적인 상태입니다.

경찰은 목격자 등을 상대로 조사를 계속하고 있습니다.

BBC는 이 어린이가 사건 당시 악어 최소 한 마리로부터 공격받은 것으로 파악된다고 전했습니다.

당시 동물원 주인의 아내인 트레이시 존슨이 악어 우리로 뛰어들어 이 어린이를 구한 것으로도 전해졌습니다.

동물원 측은 사건 직후 "피해 어린이와 가족을 위로한다"며 "존중의 뜻으로 향후 공지할 때까지 악어 우리를 포함한 열대관은 닫아둘 것"이라고 말했습니다.

(사진=Dorota "Dee" Trajdos 제공, 연합뉴스)
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