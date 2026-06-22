'런닝맨' 송지효-양세찬, '국내 최고 높이 빅스윙' 도전…지예은, 고소공포증에 눈물 보이며 '포기'

21일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 월드컵을 맞아 '런닝맨 여름 축캉스' 레이스가 펼쳐졌다.
이날 방송에서는 운명의 통아저씨로 국내 최고 높이의 빅스윙에 도전할 멤버들 뽑았다. 송지효와 양세찬이 차례대로 당첨된 가운데 마지막 한 자리를 두고 지석진과 지예은, 하하가 복불복 게임을 계속 진행했다.
이때 지석진은 "아빠, 아빠 지금 보고 계시죠? 아들이 나이가 있는데 무서워요. 집에 아무도 없으면 무서워서 잠을 못 자요"라며 아들을 지켜달라고 기도해 폭소를 자아냈다.
그리고 이 기도가 통했는지 지석진은 생존해 눈길을 끌었다. 이에 지예은도 두 손을 모으고 기도했다. 하지만 아쉽게도 지예은이 꽂은 칼에 통 아저씨가 튀어 올랐고 마지막 빅스윙 도전자로 당첨되어 하하를 환호하도록 만들었다.
쫄보 양세찬과 지예은은 안절부절못했다. 이에 강심장 송지효는 "쫄보새끼들 데리고 타려니까 아 진짜"라고 말해 웃음을 자아냈다.
빅스윙이 출발하기 전 실감 나는 높이까지 올라간 세 사람. 이에 지예은은 무서움에 울기 시작했고 결국 도전을 포기해 아쉬움을 남겼다.
네비스 스윙에 이어 두 번째 스윙에 도전하게 된 송지효와 양세찬. 송지효는 두려움에 눈도 제대로 뜨지 못하는 양세찬을 향해 "빨리 끝내고 오자"라고 응원했다.
더 이상 포기할 수 없는 상황에 빅스윙은 출발했다. 활짝 웃으며 풍경을 만끽하는 송지효와 헤롱 대며 공포에 침까지 흘리는 양세찬 두 사람의 얼굴이 비교되어 웃음을 자아냈다.
(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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