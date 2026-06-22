스페인, 사우디에 4대 0 대승…야말 데뷔골·오야르사발 멀티골

▲ 라민 야말

2026 북중미 월드컵의 강력한 우승 후보로 꼽히는 '무적함대' 스페인이 사우디아라비아를 상대로 4골을 몰아치며 대회 첫 승을 거뒀습니다.스페인은 22일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 H조 2차전에서 미켈 오야르사발의 2골 1도움 맹활약을 앞세워 사우디아라비아를 4대 0으로 완파했습니다.앞서 조별리그 1차전에서 대회에 처음 출전한 카보베르데에 슈팅 27회를 쏟아붓고도(카보베르데 6회) 득점 없이 0-0으로 비기며 체면을 구겼던 스페인은 이로써 우승 후보의 자존심을 되찾았습니다.스페인은 대회 첫 승리로 승점 4를 쌓았고, 사우디아라비아는 1무 1패로 승점 1을 기록했습니다.'신성' 라민 야말이 전반 10분 만에 월드컵 데뷔골을 쏘아 올리며 기선을 제압했습니다.왼쪽 측면을 파고든 오야르사발이 문전으로 낮게 깔아준 크로스를 향해 야말이 반대편 포스트에서 미끄러져 들어오며 침착하게 마무리해 선제골을 터뜨렸습니다.11분 뒤에는 오야르사발이 직접 골망을 흔들며 추가골을 기록했습니다.코너킥 상황에서 다니 올모가 골 지역으로 띄워준 공을 사우디 수비진이 제대로 걷어내지 못했고, 에므리크 라포르트가 머리로 떨어뜨려 준 공을 오야르사발이 밀고 들어가며 골문 오른쪽으로 차 넣었습니다.오야르사발은 불과 3분 뒤 한 골을 더 추가하며 멀티골을 완성했습니다.마르크 쿠쿠레야가 대각선 크로스를 받아 넘겨준 공을 올모가 머리로 연결했고, 이를 오야르사발이 문전 가까운 거리에서 득점으로 연결하며 전반에 터진 세 골에 모두 관여하는 맹활약을 펼쳤습니다.전반을 3대 0으로 여유롭게 마친 스페인은 후반 4분 만에 4대 0으로 격차를 벌리며 공격의 고삐를 늦추지 않았습니다.알레한드로 바에나가 왼쪽 측면에서 올린 코너킥이 뒤로 흐르자 쿠쿠레야가 발리슛으로 연결했습니다.무함마드 알오와이스 골키퍼가 이를 한 차례 막아냈으나, 튕겨 나온 공이 사우디 수비수 하산 알탐박티의 몸에 맞고 굴절되며 사우디의 자책골로 이어졌습니다.사실상 승부가 기운 뒤에도 파상공세를 이어간 스페인은 후반 추가시간 2분 페란 토레스가 페드로 포로의 크로스를 문전에서 왼발 슈팅으로 마무리하며 대승에 쐐기를 박는 듯했습니다.하지만 비디오 판독(VAR) 결과 오프사이드가 선언돼 득점은 취소됐습니다.이날 스페인은 슈팅 수 22대 3으로 사우디를 완전히 압도했고, 그중 유효 슈팅만 8개(사우디 1개)에 달했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)