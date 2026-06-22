"강남역 휠체어…사람 찾습니다" 올라온 글 보니

한국 여행을 왔던 한 타이완인 부부가 SNS에서 어떤 한국인들을 간절하게 찾고 있는데, 이유가 뭔가요?



타이완인 천융취안 씨의 사연인데요.



그는 최근 SNS를 통해 자신들을 도와준 한국 시민들을 찾는 글을 올렸습니다.



지난 19일 밤 강남역 지하철 승강장에서 지하철을 기다리던 천 씨 부부에게 한 취객이 소리를 지르며 위협적으로 다가왔다고 합니다.



겁에 질린 부부가 휠체어를 뒤로 물렸지만 취객은 계속 따라왔고, 그때 한 젊은 남성이 우산으로 취객을 막아서며 부부를 보호했는데요.



하지만 전동차 안에서도 같은 상황이 이어지자 이 남성은 또 다른 시민과 함께 부부를 안전하게 지켜냈고, 경찰에 신고까지 도왔다고 합니다.



결국 취객은 하차 조치됐고, 두 시민은 부부에게 어디서 왔는지 물어본 뒤 대신 사과의 말까지 건넸는데요.



천 씨 부부는 "덕분에 무사했고, 한국에 대한 따뜻한 기억을 안고 돌아간다"며 감사의 마음을 전했습니다.



누리꾼들도 "좋은 기억만 가져갔으면 좋겠다", "용기 내 준 시민들 덕분에 다행"이라며 응원의 메시지를 보냈습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)