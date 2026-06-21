장유빈, KPGA 하나은행 인비테이셔널 역전 우승…2주 연속 우승

▲ 하나은행 인비테이셔널 우승자 장유빈

한국프로골프, KPGA 투어 하나은행 인비테이셔널에서 장유빈 선수가 정상에 올라 2주 연속 우승을 차지했습니다.장유빈은 강원도 춘천시 남춘천 컨트리클럽에서 열린 대회 마지막 라운드에서 버디 6개, 보기 1개로 5언더파를 쳤습니다.선두에 3타 뒤진 공동 6위에서 출발했던 장유빈은 최종 합계 10언더파로 김민준(합계 9언더파)을 1타 차로 따돌리고 우승해 시즌 2승과 통산 5승을 달성하며 우승 상금 2억 6천만 원을 받았습니다.2024년 대상과 상금왕에 올랐던 장유빈은 지난해 한국 선수 최초로 LIV 골프에 진출했지만 높은 벽을 실감하고 올해 다시 국내 무대로 돌아왔는데, 지난주 KPGA 클래식에서 복귀 첫 승을 거둔 데 이어 2주 연속 우승과 함께 올 시즌 가장 먼저 2승을 거두며 기세를 올렸습니다.장유빈은 제네시스 대상 포인트와 상금 랭킹에서도 1위로 올라섰습니다.김민준이 장유빈에 1타 뒤진 단독 2위를 차지했고, 이형준과 이상희, 배용준이 합계 7언더파, 공동 3위로 마쳤습니다.3라운드까지 단독 선두였던 김성현은 4타를 잃고 공동 10위(합계 4언더파)로 대회를 마감했습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)