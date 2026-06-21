뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 월요일 오전부터 밤사이 제주 비…내륙엔 소나기

SBS 뉴스
작성 2026.06.21 21:12 조회수
PIP 닫기
비바람이 불며 서늘했던 어제(20일)와 달리 절기상 '하지'인 오늘은 다시 평년 기온을 되찾았습니다.

당분간은 초여름 더위가 이어지겠습니다.

제주 지역은 저녁까지 5mm 안팎의 비가 내리다 그치겠고요, 내일 오전부터 밤사이 다시 기압골이 다가오며 20mm에서 최고 60mm의 비가 내리겠습니다.

내륙 지역을 중심으로는 소나기 예보가 나와 있습니다.

특히 대기 불안정이 심한 오후부터 저녁 사이 요란하게 쏟아질 텐데요.

돌풍과 천둥번개를 동반하겠고 경기 북부와 강원 중북부 내륙 그리고 산지 지역에는 우박이나 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.

위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.

동해상을 중심으로는 풍랑특보가 내려져 있습니다.

내일까지 바람도 강하게 불겠고요, 물결도 높게 일 것으로 보여서 항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.

동해안을 따라서는 너울성 파도가 강하게 밀려들겠습니다.

해안가 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.

내일 아침 기온 살펴보시면 서울 20도, 대구가 19도에서 출발하고요, 낮 기온은 서울 28도, 광주 25도까지 오르겠습니다.

수요일에는 제주 지역을 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지