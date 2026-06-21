[날씨] 월요일 오전부터 밤사이 제주 비…내륙엔 소나기

비바람이 불며 서늘했던 어제(20일)와 달리 절기상 '하지'인 오늘은 다시 평년 기온을 되찾았습니다.



당분간은 초여름 더위가 이어지겠습니다.



제주 지역은 저녁까지 5mm 안팎의 비가 내리다 그치겠고요, 내일 오전부터 밤사이 다시 기압골이 다가오며 20mm에서 최고 60mm의 비가 내리겠습니다.



내륙 지역을 중심으로는 소나기 예보가 나와 있습니다.



특히 대기 불안정이 심한 오후부터 저녁 사이 요란하게 쏟아질 텐데요.



돌풍과 천둥번개를 동반하겠고 경기 북부와 강원 중북부 내륙 그리고 산지 지역에는 우박이나 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.



위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.



동해상을 중심으로는 풍랑특보가 내려져 있습니다.



내일까지 바람도 강하게 불겠고요, 물결도 높게 일 것으로 보여서 항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.



동해안을 따라서는 너울성 파도가 강하게 밀려들겠습니다.



해안가 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



내일 아침 기온 살펴보시면 서울 20도, 대구가 19도에서 출발하고요, 낮 기온은 서울 28도, 광주 25도까지 오르겠습니다.



수요일에는 제주 지역을 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)