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야산 2곳 뒤지자 무더기로 나왔다…"시가 13억" 줄줄이

작성 2026.06.21 17:12 조회수
야산에 묻어놓은 마약 (사진=인천경찰청 제공, 연합뉴스)
▲ 야산에 묻어놓은 마약

베트남에서 국제특송으로 대량의 마약을 밀반입해 수도권 야산에 묻어두고 국내에 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.

인천경찰청 마약범죄수사계는 마약류 관리에 관한 법률상 향정 등 혐의로 마약 유통조직 관리책인 40대 A 씨 등 9명을 구속하고, 운반책 등 5명은 불구속 입건해 검찰에 송치했습니다.

A 씨 등은 지난 2월부터 4월까지 베트남에서 인천국제공항을 통해 합성 액상 대마를 비롯한 마약 20㎏을 몰래 들여와 일부를 국내에 유통한 혐의를 받습니다.

이들은 밀반입한 마약을 수도권 야산 2곳에 묻어둔 뒤 조금씩 나눠 운반책을 통해 판매하려 한 것으로 조사됐습니다.

경찰은 텔레그램에서 마약 구매자로 위장해 운반책을 먼저 붙잡았습니다.

이후 조직의 윗선을 추적해 이들 일당을 검거했습니다.

검거 과정에서는 야산에 묻혀 있거나 운반책이 소지하고 있던 마약 13㎏을 압수해 추가 유통을 막았습니다.

압수한 마약은 시가 13억 2천500만 원 상당입니다.

경찰은 마약 유통조직의 총책을 검거하기 위해 인터폴에 적색수배를 요청하고 추가 수사를 벌이고 있습니다.

경찰 관계자는 "국내로 마약을 밀반입하거나 유통하려는 시도가 있으면 끝까지 추적해 엄정하게 대응할 것"이라고 밝혔습니다.

국제특송으로 밀반입한 마약 상자 (사진=인천경찰청 제공, 연합뉴스)
▲ 국제특송으로 밀반입한 마약 상자

(사진=인천경찰청 제공, 연합뉴스)
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