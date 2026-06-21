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"선관위원장, 투표 종료 40분 전에야 '용지 부족' 보고받아"

정유미 기자
작성 2026.06.21 15:02 조회수
"선관위원장, 투표 종료 40분 전에야 '용지 부족' 보고받아"
▲ 노태악 중앙선거관리위원장이 지난 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과 및 사의 표명을 한 뒤 기자실을 나서고 있다.

노태악 전 중앙선거관리위원장이 6·3 지방선거 본투표 당일 정식 투표 종료 시각 40분 전에야 용지 부족 관련 첫 보고를 받은 것으로 파악됐습니다.

중앙선관위가 더불어민주당 윤건영 의원에게 제출한 답변에 따르면 노 전 위원장은 지난 3일 오후 5시 20분쯤 대변인으로부터 투표용지 부족 사태를 구두로 첫 보고 받았습니다.

허철훈 전 사무총장은 오후 5시 10분쯤 공보과장으로부터, 강동완 사무차장은 오후 5시 20분쯤 공보과 사무관으로부터 첫 구두 보고를 받았습니다.

선관위는 또, 본투표 당일 선거상황실에서 오후 4시 25분쯤 송파구 가락2동 제3투표소로부터 투표용지 부족 관련 항의 전화를 접수한 것으로 확인됐습니다.

앞서 중앙선관위는 본투표 당일 오후 5시 8분 용지 부족 사태를 최초로 인지했다고 밝혔었습니다.

(사진=연합뉴스)
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