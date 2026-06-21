이란협상단 구성 뜯어보니…"제재·동결자산 해제 의도 뚜렷"

▲ 미국과의 실무 협상을 위해 스위스에 도착한 모하마드 바게르 갈리바프 이란의회 의장과 아바스 아라그치 이란 외무장관의 모습

미국과의 종전 후속 협상을 위해 스위스에 도착한 이란 협상단에 경제 부문 고위 인사들이 포진된 것으로 나타났습니다.이란이 이번 회담에서 경제 제재와 동결자산 해제를 집중적으로 논의하려고 한다는 의도가 뚜렷하게 드러난다는 분석입니다.미국 싱크탱크 전쟁연구소는 20일(현지시간) 이란 메흐르 통신이 보도한 이란 협상단 명단을 소개하고 "이란 협상단 구성은 이번 회담서 종전 양해각서(MOU)에 포함된 경제 조항을 논의하겠다는 의도를 시사한다"고 전했습니다.메흐르 통신은 이날 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장을 대표로 하는 협상단이 스위스로 떠났다고 보도했습니다.그러면서 대표단에는 아바스 아라그치 이란 외무장관을 비롯해 지난 4월 파키스탄 이스라마바드에서 열린 미국 종전 협상에 모습을 드러낸 압돌 나세르 헴마티 이란 중앙은행 총재는 물론 하미드 보르드 석유부차관 겸 이란 국영석유공사 사장도 포함됐다고 덧붙였습니다.전쟁연구소는 "이란 당국자와 언론은 MOU 이행 초기 단계에서 경제 구제 조치 확보 필요성을 강조해왔다"고 설명했습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 이날 진행된 이란 방송과의 인터뷰에서 협상단이 스위스로 향하는 이유에 대해 "상대방 의무 이행을 요구하기 위한 것"이라며 "최종 합의를 위한 협상은 1항, 4항, 5항, 10항, 11항에 따른 의무 이행이 시작될 때"라고 강조했습니다.여기서 언급된 1항은 모든 전선 군사작전의 즉각적·영구적인 종료를 말하며 4항과 5항은 각각 미국의 이란 해상 봉쇄 해제, 60일간 호르무즈 통행세 면제 등입니다.10항과 11항에는 미국의 이란 석유 수출·경제 활동 제재 면제 약속, 이란 동결 자산 즉시 해제 등의 내용을 담고 있습니다.종전 MOU의 13조에는 1, 4, 5, 10, 11조의 이행을 조건으로 나머지 조항들에 대한 최종 협상이 시작된다는 내용이 담겼습니다.전쟁연구소는 종전, 경제제재 해제와 관련한 조항을 거론하며 "이란은 이를 확보하게 되면 거의 확실하게 자국 국방 역량과 '저항의 축' 재건에 활용할 것"이라고 지적했습니다.아울러 전쟁연구소는 이번 회담에서 이란이 호르무즈 해협 재봉쇄를 지렛대 삼아 미국이 이스라엘에 레바논 내 군사작전 중단을 압박하게 할 것이라고 전망했습니다.이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 이날 낸 성명에서 "MOU 1조 불이행 등에 대응하고 레바논 남부에서 이스라엘 정권이 끊임없이 합의를 위반하고 철수를 미이행함에 따라 호르무즈 해협을 통항하는 선박에 대해 폐쇄를 선언한다"고 발표한 바 있습니다.전쟁연구소는 "이란은 호르무즈 해협을 미국이 자신들의 요구를 수용하도록 하는 경제적 압박 수단으로 활용할 수 있다고 계산하고 있다"며 "이란 당국자들은 호르무즈 해협 봉쇄 발표가 결과적으로 유가를 상승시킬 것이라는 점을 인지하고 있을 것"이라고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)