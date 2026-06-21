필라델피아 하퍼, 데뷔 첫 사이클링 히트…슈워버는 3홈런

▲ 브라이스 하퍼

미국프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스 간판타자 브라이스 하퍼가 데뷔 후 처음으로 사이클링 히트(한 경기에서 단타, 2루타, 3루타, 홈런 기록)를 달성하며 팀의 대승을 이끌었습니다.하퍼는 오늘(21일) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스뱅크 파크에서 열린 2026 MLB 뉴욕 메츠와 홈 경기에 출전해 5타수 4안타 3타점 2득점으로 맹활약했습니다.필라델피아는 하퍼의 대기록과 카일 슈워버의 3홈런 쇼를 묶어 메츠를 15대 3으로 대파했습니다.최근 일주일간 슬럼프에 빠져 있던 하퍼는 이날 경기 전 이례적으로 실내 타격장이 아닌 그라운드에서 직접 타격 훈련을 소화하며 각오를 다졌습니다.훈련의 효과는 첫 타석부터 나타났습니다.1회말 첫 타석에서 메츠 선발 프레디 페랄타를 상대로 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아 올리며 진기록의 포문을 열었습니다.이어 3회말에는 단타성 타구에 과감한 주루를 선보이며 2루타를 만들어냈고, 같은 이닝에 다시 찾아온 타석에서는 우전 안타를 때려냈습니다.사이클링 히트에 가장 어려운 3루타만을 남겨둔 하퍼는 5회말 마침내 기록을 완성했습니다.터바이어스 마이어스의 공을 때려 좌중간을 가르는 타구를 날렸고, 헬멧이 벗겨지는 것도 개의치 않은 채 전력 질주하여 3루에 안착했습니다.데뷔 첫 사이클링 히트가 완성되는 순간, 하퍼는 두 팔을 번쩍 들어 올리며 주먹을 불끈 쥐었습니다.이전까지 3루타 하나가 부족해 사이클링 히트를 놓친 경기만 21번에 달했던 그에게는 더욱 뜻깊은 순간이었습니다.이날 한 이닝 2홈런을 포함해 무려 3개의 아치를 그린 슈워버의 활약이 더해지면서 필라델피아는 MLB 역사에 남을 진기록을 썼습니다.같은 경기에서 한 선수는 사이클링 히트를, 다른 선수는 3홈런 이상을 기록한 것은 1932년 6월 뉴욕 양키스(토니 라제리 사이클링 히트·루 게릭 4홈런) 이후 MLB 역대 두 번쨉니다.슈워버는 홈런 28개로 MLB 홈런 1위를 굳게 지켰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)