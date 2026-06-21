일본과 비겼던 네덜란드, 스웨덴 5-1 완파하고 첫 승

▲ 현지시간 20일 미국 휴스턴에서 열린 월드컵 F조 경기에서 코디 학포가 팀의 4번째 골을 넣고 기뻐하고 있다.

네덜란드가 스웨덴을 완파하고 2026 북중미 월드컵 첫 승을 올렸습니다.네덜란드는 21일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 열린 스웨덴과의 대회 조별리그 F조 2차전에서 브라이언 브로비와 코디 학포의 '동반 멀티 골'을 앞세워 5-1 대승을 거뒀습니다.1차전에서 아시아 최강 일본과 2-2 무승부에 만족해야 했던 네덜란드는 스웨덴을 제물로 대회 첫 승리를 챙기고 조 1위(승점 4)로 올라섰습니다.월드컵에서 준우승만 3번 해본 네덜란드는 사상 첫 우승에 도전합니다.스포츠 전문 매체 ESPN에 따르면 네덜란드는 이날 승리로 월드컵 역사상 최장 무패 기록도 14경기로 새로 썼습니다.네덜란드는 2010년 남아프리카공화국 대회 결승에서 0-1로 패한 뒤 이날까지 월드컵 본선 14경기에서 10승 4무를 기록했습니다.다만, 4무 중에는 2014년 브라질 대회 4강과 2022 카타르 대회 8강에서 모두 아르헨티나에 당한 승부차기 패배가 들어 있습니다.승부차기는 공식적으로 무승부로 기록됩니다.네덜란드는 2018년 러시아 대회에는 본선에 오르지 못했습니다.네덜란드 이전 최장 무패 기록은 브라질이 1958년부터 1966년 사이에 세운 13경기였습니다.이날 패배로 1승 1패를 기록한 스웨덴은 조 2위(승점 3)로 한 계단 내려앉았습니다.이어지는 일본-튀니지 경기 결과에 따라 3위로 하락할 수도 있습니다.튀니지와의 1차전에서 나란히 골 맛을 보며 5-1 대승에 앞장섰던 스웨덴의 스트라이커 알렉산데르 이사크, 빅토르 요케레스 듀오는 이번에도 선발 출격했으나 득점포가 침묵했습니다.네덜란드는 전반 브로비의 멀티 골을 앞세워 멀찍이 달아나며 승리를 예감케 했습니다.전반 5분 만에 학포의 땅볼 크로스를 오른발 논스톱 슈팅으로 마무리해 선제골을 뽑아낸 브로비는 12분 뒤에는 덴절 뒴프리스가 오른쪽에서 넘긴 크로스에 넘어지며 오른발을 갖다 대 또 한 번 골문을 열었습니다.후반엔 학포가 네덜란드의 골 잔치를 이어갔습니다.네덜란드는 3번째 골도 날카로운 크로스로 만들었습니다.후반 2분 뒴프리스가 오른쪽에서 넘긴 크로스에 쇄도하던 학포가 발을 갖다 대 골대를 갈랐습니다.학포는 7분 뒤에는 골 지역 왼쪽에서 날렵한 몸놀림으로 수비수 하나를 벗겨내고 오른발 슈팅을 날려 4-0을 만들었습니다.스웨덴은 후반 14분 역습 상황에서 이사크의 패스를 받은 안토니 엘랑가가 빠른 발로 수비수 3명을 따돌리고 왼발 슈팅으로 마무리해 한 점을 따라붙었습니다.그러나 더는 득점하지 못했고, 오히려 후반 44분 네덜란드 크리센시오 서머빌이 페널티아크 부근에서 날린 예리한 오른발 슈팅에 또 한 번 실점해 완패를 곱씹어야 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)