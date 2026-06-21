이정후, 2루타 2개로 타율 0.331…타격 1위 로페스와 '1리 차'

▲ 현지시간 20일, 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 마이애미 말린스와 방문 경기에서 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 4타수 2안타를 기록했다.

미 프로야구 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수가 2루타 2방을 추가하며 리그 타율 1위에 단 1리 차로 따라붙었습니다.이정후는 21일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 마이애미 말린스와 방문 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전, 4타수 2안타를 치고 득점 2개를 곁들였습니다.이날 경기로 이정후의 시즌 타율은 0.331(260타수 86안타)로 올라갔고, OPS(출루율+장타율)는 0.823이 됐습니다.리그 타격 1위를 달리는 오토 로페스(마이애미)는 이날 2번 타자 유격수로 5타수 1안타에 그쳐 타율이 0.332로 내려갔습니다.이제 리그 타율 2위 이정후와 1위 로페스의 격차는 불과 1리(0.001)입니다.2회초 선두타자로 경기 첫 타석을 맞이한 이정후는 마이애미 선발 맥스 마이어의 5구째 몸쪽 낮은 스위퍼를 잡아당겨 외야 오른쪽 깊숙한 곳으로 타구를 보냈습니다.2루에 안착한 이정후는 3경기 연속 2루타로 물오른 타격감을 뽐냈습니다.이어 슈미트의 안타로 3루로 진루한 뒤 드루 길버트의 적시타로 옴에 들어왔습니다.3회초 중견수 뜬공, 5회초 내야 땅볼로 숨을 고른 이정후의 방망이는 8회초 다시 날카롭게 돌아갔습니다.1사 주자 없는 상황에서 타석에 선 이정후는 왼팔 불펜 케이드 깁슨의 몸쪽 높은 커브를 정확하게 받아쳐 또 외야 오른쪽 깊숙한 곳으로 타구를 보내고 2루에 도착했습니다.이정후는 2사 후 나온 케이시 슈미트의 2루타 때 홈을 밟아 3-6으로 따라가는 득점을 책임졌습니다.샌프란시스코는 이정후의 활약에도 불구하고 실책 4개를 저지르며 3-6으로 패했습니다.한편 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 사흘 만에 대수비로 교체 출전했으나 타석에 들어가지는 못했습니다.시즌 타율 0.085(59타수 5안타)로 고전하는 김하성은 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 밀워키 브루어스전에 팀이 2-3으로 끌려가던 9회초 유격수 대수비로 출전했습니다.9회초 수비에서 유격수 쪽으로는 한 번도 타구가 가지 않았고, 애틀랜타는 9회말 1사 1루에서 터진 오지 알비스의 끝내기 홈런을 앞세워 4-3으로 역전승했습니다.샌디에이고 파드리스 소속 송성문은 팀이 6-4로 승리한 텍사스 레인저스전에 결장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)