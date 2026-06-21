"돈 받고 대신 복수"…경찰, '사적 보복 대행' 범죄 65명 붙잡아

▲ 사적 보복 테러조직
경찰이 돈을 받고 대신 복수를 해주는 이른바 '사적 보복 대행' 범죄 가담자 65명을 붙잡아 이 가운데 23명을 구속했습니다.
보복 대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 첫 발생 이후 이번 달 기준 전국에서 모두 87건이 확인됐습니다.
이 가운데 경찰은 80건에 대해 범인을 붙잡았고, 나머지 7건은 현재 추적 중입니다.
이들 범죄 조직은 의뢰인에게서 돈을 받은 뒤 행동 대원 등을 이용해 남의 집 앞에 오물을 뿌리고 래커칠을 하는 등 악질적 테러 행위를 벌이는 게 주된 수법입니다.
경찰은 최근 텔레그램 채널 운영자나 자금관리책 등 상선을 잇달아 붙잡았습니다.
인천경찰청 광역범죄수사대는 인천·부산·경기·경북·제주 등에서 발생한 보복 대행 9건을 지시한 혐의로 텔레그램 채널 운영자 A 씨를 지난 15일 구속했습니다.
지시를 받고 사적 보복을 실행한 행동 대원 4명도 검거해 전원 구속했습니다.
대구청 광역범죄수사대도 대포 계좌나 코인을 통해 의뢰비를 받고 범행 대가를 지급한 혐의로 자금관리책 4명을 구속했습니다.
보복 대행 범죄는 지난해 말 기준 6건에서, 올해 1월에서 3월 사이 62건으로 급증했습니다.
지난 4월부터 현재까지는 19건의 보복대행 범죄가 일어났습니다.
다만, 서울 양천경찰서가 지난 3월 배달 대행업체를 통해 개인정보를 불법 유통한 조직원 3명을 구속한 이후 감소세로 돌아섰다는 게 경찰청의 설명입니다.
전국 시도청 광수대는 다른 윗선과 의뢰자에 대한 수사를 이어가고 있습니다.
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