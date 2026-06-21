"2주 만에 3억원 올라" 펄펄 끓는 동탄 아파트…계약해제도 속출

▲ 화성 동탄신도시의 아파트값이 크게 오르고 있다.

반도체 특수로 달아오르고 있는 ㅊ이 크게 오르면서 계약 해제 사례도 급증하고 있습니다.지난달 말 삼성전자 노사의 고액 성과급 지급 결정에 가격이 수직 상승하면서 배액배상을 해주고도 매도가를 올리는 게 유리해졌기 때문입니다.동탄 아파트 시장은 규제지역 지정이 임박했다는 관측으로 매수세가 다소 주춤해졌지만 막판 갭투자를 하려는 투자수요의 발길은 주말에도 이어졌습니다.국토교통부 실거래가시스템에 따르면 지난 5월 화성시 동탄구 아파트 매매 계약은 현재까지 1천355건이 신고됐습니다.5월 계약 건은 아직 신고 기한이 이달 말까지로 열흘가량 남아 있지만 이미 전월(1천1건) 거래량을 넘어선 것입니다.이는 지난해 10·15대책 당시 규제지역 대상에서 빠지면서 풍선효과가 나타난 작년 11월(1천121건)보다도 거래량이 많습니다.이 가운데 5월 계약의 계약해제 건은 현재까지 총 82건으로 집계됐습니다.5월 계약 신고분의 6.1% 선으로, 전월(47건) 대비 해제 건수가 74% 증가했습니다.지난달 27일 삼성전자 노사가 고액의 반도체 성과급 지급과 5억 원의 주택담보대출 등을 약속하고 아파트값이 천정부지로 치솟자 노사 합의 전 낮은 가격에 집을 팔았던 집주인들이 계약해제를 요구하는 것입니다.동탄시 청계동의 한 공인중개사는 "지난달에 16억 원에 매도했던 집주인이 매수자에게 받았던 계약금 10%를 반환하고 자기 돈 1억 6천만 원을 배상한 뒤 3억 원을 올려 19억 원에 매물을 다시 내놨다"며 "배액배상을 해줘도 1억 4천만 원은 남다보니 평소보다 계약해제가 많은 것"이라고 설명했습니다.실제 동탄에서 가장 선호도가 높은 동탄역세권 인근 아파트의 경우 삼성전자 성과급 타결 후 불과 2주 사이 평균 3억∼4억 원 이상 뛰었다는 게 현지 중개업소의 설명입니다.동탄역세권내 대장주인 '동탄역 롯데캐슬' 전용면적 84㎡는 이달 4일 역대 최고가인 22억 2천500만 원에 팔린 뒤 현재 호가가 24억 원까지 치솟았습니다.불과 한 달 전 실거래가 19억∼20억 원과 비교해 4억∼5억 원이 뛴 것입니다.실제 동별로 계약해제가 가장 많은 곳은 동탄역세권 아파트들이 몰려 있는 청계동으로, 5월에 계약된 257건 가운데 10.9%인 28건이 계약 해제됐습니다.계약 해제율이 동탄 평균(6.1%)의 2배 수준에 육박합니다.역시 '동탄역 롯데캐슬' 아파트가 위치한 동탄구 여울동은 5월 계약 159건 가운데 12건(7.5%)이 해제돼 청계동에 이어 두 번째로 해제거래가 많았습니다.계약 해제가 늘면서 이를 막기 위해 중도금을 미리 주겠다는 매수인과 거절하는 매도인 간에 분쟁이 발생하기도 합니다.동탄의 한 공인중개사는 "중도금이 오가면 계약 해제가 불가능하기 때문에 중도금을 선지급하겠다는 매수인과 이를 거절하고 계약을 파기하겠다는 매도자 간 신경전도 대단하다"며 "계약은 유지하는 대신 매수자가 매도자에게 일정 금액의 위로금을 건네는 선에서 마무리하는 경우도 있다"고 말했습니다.현재 동탄2신도시 내 동탄역세권 신축아파트에서 시작된 가격 상승 불길은 인근 중저가 단지로 번지고 있습니다.남동탄으로 불리는 호수공원 일대 아파트는 동탄역에서 차로 15분 이상 떨어져 있지만 동탄역을 잇는 동탄도시철도(트램) 건설이 추진되면서 투자 수요가 몰리고 있습니다.송동 '동탄린스트라우스더레이크' 전용 106.94㎡는 이달 7일 15억 원에 계약되며 신고가를 썼습니다.지난달 실거래가 대비 1억∼1억3천만 원 이상 높은 금액입니다.송동의 한 공인중개사는 "삼성전자·SK하이닉스 직원처럼 실수요자들도 있지만 비규제지역으로 갭투자가 가능하다 보니 전세를 끼고 임대하려는 투자수요가 많이 늘었다"고 말했습니다.정부가 현재 동탄을 비롯한 수도권 비규제지역 집값 급등지를 규제지역과 토지거래허가구역으로 묶는 방안을 추진하면서 시장의 반응은 두 갈래로 나뉘는 모양샙니다.실수요자들은 가격 상승에 대한 피로감이 커진 상황에서 규제지역 지정 후 가격이 떨어지면 사겠다며 관망세로 돌아선 분위깁니다.반면 전세를 낀 갭투자를 원하는 투자수요는 토허구역으로 묶이기 전에 사겠다면서 지난 주말에도 꾸준히 중개업소를 찾았습니다.현지에서는 정부가 규제지역 지정 골드타임을 놓친 게 아니냐는 지적이 나옵니다.동탄의 한 공인중개사는 "성과급 확대 후 분위기가 심상찮을 때 바로 규제지역으로 묶었어야 했는데 정부와 정치권이 지방선거 등을 의식하며 지체하는 사이 가격이 전례 없이 많이 올랐다"며 "규제지역과 토허구역으로 지정되면 갭투자 수요는 줄겠지만 반도체 직원들의 고액 성과급 특수가 있어서 가격이 얼마나 내려갈지는 미지수"라고 말했습니다.