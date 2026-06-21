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"마트 갔다가 놀랐다"…여름 밥상 물가 '빨간불'

채희선 기자
작성 2026.06.21 09:40 수정 2026.06.21 09:52 조회수
"마트 갔다가 놀랐다"…여름 밥상 물가 '빨간불'
▲ 소비자 물가

일부 농축수산물의 가격이 최근 지속적인 상승세를 기록하고 있습니다.

오늘(21일) 축산물품질평가원 축산물유통정보 다봄에 따르면 이달 특란 10구 전국 평균 소매가는 5천222원으로, 작년 6월 3천786원과 견줘 38.6%, 지난달 4천476원 대비 16.7% 올랐습니다.

특히 특란 10구의 월평균 소비자 가격이 5천 원을 넘은 것은 이번이 처음입니다.

지난 2022년 3월부터 지난 4월까지 3천 원대를 유지하던 특란 10구 가격은 지난달 4천 원을 넘어선 데 이어, 같은 달 28일부터 지난 19일까지 매일 평균 5천 원대를 기록했습니다.

특란 30구 기준으로는 이달 평균 소비자 가격이 7천465원으로, 작년 6월(7천8원) 대비 6.5% 상승했습니다.

아울러 이달 육계 전국 평균 소비자 가격은 ㎏당 6천650원으로, 지난해 6월(5천568원) 대비 19.4% 올랐습니다.

계란과 닭고기의 가격 상승의 일차적 원인은 공급 부족입니다.

지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자에 따른 산란계 살처분과 산란계 사육 밀도 개선 등이 공급 부족에 영향을 끼쳤습니다.

여기에다 예년보다 빨리 찾아온 무더위에 여름철 보양식 수요가 커진 것도 가격 상승의 배경으로 꼽힙니다.
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