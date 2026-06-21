소상공인 87% "현재 최저임금 부담 커"…38% '고용 축소'

▲ 소상공인, 국회 앞 '일하는 사람 기본법' 반대 집회

소상공인 10명 가운데 8명 이상이 현재 1만 320원인 최저임금에 대한 부담이 크다고 느끼는 것으로 조사됐습니다.소상공인연합회는 지난달 전국 소상공인 700명을 대상으로 실시한 '최저임금 인상 관련 소상공인 영향 실태조사' 보고서를 오늘(21일) 공개했습니다.설문에 따르면 87%가 '현재 최저임금 수준에 관해 부담이 크다'고 답했습니다.업종별로는 커피숍 92.9%, 이·미용실 91.7%, 기타 도소매업 91.1%의 순으로 최저임금 부담을 느낀다는 답변이 많았습니다.고용원이 있는 사업체의 92.7%, 고용원이 없는 사업체의 88.3%가 최저임금 상승으로 인해 영업이익이 줄었다고 밝혔습니다.인건비 증가에 대한 대응책으로는 '고용 축소 및 신규 채용 중단'이 38.4%로 가장 높았고, 무인화·자동화 도입 고려 32.9%, 근로 시간 감소 21.9%, 가격 인상 17.6%, 투자 축소 14.0% 순으로 뒤를 이었습니다.고용유지를 위한 적정 최저임금 수준으로는 54.7%가 '8천500∼9천 원'을 꼽았고, '9천∼9천500원'이라는 응답은 22.5%, '8천500원'은 18.8%였습니다.내년 최저임금이 내려야 한다는 의견은 74.9%, 동결돼야 한다는 의견은 23.6%였습니다.올라야 한다는 의견은 1.6%에 그쳤습니다.송치영 소상공인연합회 회장은 "소상공인들은 경기 침체로 소비가 위축된 상황에서 1만 원이 넘는 인건비까지 짊어져야 하는 이중고에 처했다"며 "이들의 생존과 고용 회복을 위해 최저임금의 업종별 구분 적용 및 일자리안정자금 신설 등 정책적 보완 조치가 절실하다"고 말했습니다.