전세 구하기 '하늘의 별 따기'…임차인, 계약 연장 택했다

서울 아파트 전월세 수급지표에서 공급 부족 추세가 계속 강해지고 있습니다.



전세수급지수는 전세난이 심각했던 2021년 수준에 도달했고 월세 수급도 최근 크게 악화했습니다.



한국부동산원에 따르면 6월 둘째 주(6월15일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 122.5로 2021년 2월 셋째 주 122.8 이후 약 5년 반 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.



수급지수는 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로 200에 가까울수록 매물을 내놓는 사람보다 구하려는 사람이 많음을, 0에 가까우면 그 반대를 뜻합니다.



2021년은 전년 7월 계약갱신청구권과 전월세상한제 등 임대차 2법 시행 영향으로 신규 전세 매물이 잠기면서 전세 가격이 크게 오른 시기였습니다.



올해 주간 전세수급지수는 올 3월 첫째 주 103.2 이후 최근까지 계속 상승세를 이어오면서 과거 전세 수급지표가 크게 악화했던 2020년 하반기∼2021년 초 수준에 도달했음이 뚜렷해졌습니다.



전세와 더불어 월세 수급도 동반 악화 추세를 보입니다.



월간 단위로 공표되는 월세수급지수는 지난달 서울이 114.8로 전월 대비 5.1포인트 상승했습니다.



올해 들어 월간 상승률이 대개 1포인트 안팎이었는데 5월 들어 크게 뛴 것입니다.



2022∼2023년 착공 물량 감소가 시차를 두고 신규 입주물량 부족으로 이어지는 데다 올해 다주택자들이 양도소득세 중과 유예 종료 전 보유 주택을 매도하면서 전월세 매물 감소로 이어진 것으로 풀이됩니다.



올 2월 한국부동산원과 부동산R114 발표에 따르면 올해 서울 공동주택 입주 물량은 2만 7천58가구이며, 내년에는 1만 7천197가구로 급감할 전망입니다.



임대차 매물 구하기가 어려워진 임차인들이 기존에 거주하던 주택에 대해 갱신계약을 선택하는 사례가 늘면서 전월세 매물이 풀릴 여지도 더 좁아졌습니다.



국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 올 5월 1일부터 이달 19일까지 서울 아파트 전월세 거래 2만 3천180건 중 갱신계약은 1만 1천366건, 49.0%로 집계됐습니다.



지난해 같은 기간에는 전체 3만 6천753건 중 약 37%가 갱신계약이었는데 비중이 절반 가까운 수준으로 크게 상승했습니다.



올해 1월부터 누적치 기준으로도 서울 전월세 거래 10만 5천302건 중 갱신계약 비중은 4만 7천792건, 45.4%로 지난해 동기 36.2% 대비 9.2%포인트 확대됐습니다.



한국부동산원에 따르면 올 5월까지 서울 아파트 전세 누적 상승률은 3.58%로 지난해 같은 기간 0.60%의 약 6배, 월세 상승률은 3.37%로 지난해 같은 기간 0.78%의 약 4.3배였습니다.



(사진=연합뉴스)