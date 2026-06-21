주식시장 호조로 국민연금 고갈 시점 예상도 4∼7년 뒤로

▲ 코스피가 사상 처음으로 종가 기준 9,000선을 돌파하며 장을 마친 18일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다.

최근 국내 주식시장의 호조로 국민연금이 높은 투자수익률을 이어가면서 기금 소진 시점이 4∼7년가량 늦춰졌다는 분석이 나옵니다.다만, 연기금의 지속가능성에 대한 한계점이 여전히 존재하는 만큼 주식시장의 단기 충격 가능성 등 수익률에 대한 고민뿐 아니라 기금 감소에 대한 대비도 함께 이뤄져야 한다는 지적이 나옵니다.국민연금 운용현황 개요와 2026년 기금운용위원회 회의자료 등을 종합하면 올해 3월 말 현재 국민연금 기금자산은 약 1천526조 원으로 지난해 말 1천458조 원에 비해 68조 원가량 늘어났습니다.이 가운데 국내주식이 320조 9천억 원으로 지난해 말(263조 7천억 원)보다 57조 원 이상 늘었는데, 기금자산에서 차지하는 비중 또한 석 달 만에 18.1%에서 21.1%로 3%p 상승했습니다.반도체주를 중심으로 코스피 상승세가 지속된 영향으로 풀이됩니다.기금 고갈 우려가 깊었던 국민연금은 이런 주식시장 호조로 적립금 규모가 늘며 다소 숨통이 트인 모습입니다.국회예산정책처(예정처)는 지난해 6월 국민연금 모수개혁에 따른 재정 및 정책효과를 전망하는 보고서를 펴낼 당시 재정수지 적자 전환 시점은 2048년, 기금 소진 시점은 2065년으로 예상했습니다.하지만 예정처는 지난 18일 '기금운용실적 개선에 따른 국민연금 재정 수정전망' 보고서에서 "2025년까지의 적립금 증가 등 반영에 따라 재정수지 적자 전환 시점은 2년, 기금 소진 시점은 4년 연기되는 것으로 나타났다"면서 적자 전환 시점을 2050년, 기금 소진 시점은 2069년으로 추정했습니다.정부도 국내주식 상승세가 기금 고갈 예상 시점을 뒤로 늦춘 것으로 보고 있습니다.현수엽 복지부 1차관은 지난달 국무회의에 참석해 "전 재정추계 때 (고갈 예상 시점이) 2071년이었지만, 이번에(2025년에) 수익을 많이 내서 잠정적으로 7년 정도 더 늦춰졌다"고 설명했습니다.다만, 기금 소진 예상 시점이 늦춰졌음에도 기금운용의 지속가능성이 여전히 제한적인 데다, 예상치 못한 시장 변동성이 앞으로의 기금운용 성과에 영향을 미칠 수 있어 대비가 필요하다는 의견도 나옵니다.